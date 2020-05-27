'Yunanistan, Türkiye sınırına 400 polis gönderecek'

Yunanistan hükümetinin, Meriç Nehri bölgesinde Türkiye'yle olan kara sınırının güvenliğinin sağlanması ve devriye faaliyetleri yürütülmesi için bölgeye 400 polis göndereceği belirtildi.

Etnos gazetesinin haberine göre Yunanistan, ülkenin farklı bölgelerinden Türkiye sınırına toplam 400 polis yönlendirecek.

Sınırdaki Evros iline 125 polis gönderilmesini öngören emir Yunanistan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yayınlanırken 280 özel kuvvet polisinin bölgeye sevkini öngören ikinci emrin de yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.

Etnos, "Görünene göre Yunan hükümeti, Türk hükümetinin sınırların açıldığını ve sığınmacıların Avrupa'ya doğru ilerleyebileceğini açıkladıktan sonra Türkiye'den Yunan topraklarına geçmeye çalışan binlerce yasadışı göçmen ve sığınmacıyla askerin ve polisin karşı karşıya geldiği mart ayındaki olayların tekrar yaşanmasından korkuyor" ifadelerini kullandı.

'Sınıra takviye güçler gönderilecek'

Kathimerini'nin haberine göre de, mart ayındaki olayların yaşandığı sınırdaki Kastanies ve Feres bölgelerinde halihazırda konuşlu polis ve askerlerin güçlendirilmesi için sınıra takviye güçler gönderilecek.

Gazete, ELAS'ın 125 polis gönderilmesini istediğini ve sevkiyatın bir ayda tamamlanacağını vurguladı.

'Türkiye'yle yaşanan gerilimle ilgisi yok'

Bu arada Kathimerini'ye konuşan Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanlığı kaynakları, "Bölgeye polis sevkiyatı, koronavirüs nedeniyle 400 sınır muhafızı alımında gecikme yaşanması nedeniyle gerekli görüldü ve Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimi tırmanmasıyla bağlantılı değil" dedi.

ELAS yetkilileri de, Türk tarafının gerçekleştireceği olası sürprizlere karşı önlem amaçlı adım atıldığını ve ellerinde yeni göç dalgası yaşanacağına dair bilgi bulunmadığını belirtti.