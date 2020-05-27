Lufthansa, 9 milyar euroluk 'kurtarma paketi'ni beklemeye aldı

Alman hava yolu şirketi Deutsche Lufthansa AG'nin teftiş kurulu, 'Avrupa Birliği'nin (AB) empoze ettiği taleplerin şirketin krizden çıkabilmesini aksatabileceğini' kaydederek, Almanya hükümetinin 9 milyar euroluk (9.9 milyar dolar) kurtarma paketine ilişkin kararını erteledi.

Alman hava yolu şirketi, şimdilik, paket üzerinde çalışacaklarını ve onaylanması için acil bir hissedarlar oylaması çağrısında bulunmayacaklarını kaydetti.

Lufthansa, AB'nin Alman kalkış ve iniş slotlarını bırakması yolundaki koşullarının Frankfurt ve Münih'teki uçuş merkezlerini zayıflatacağını belirtti. Avrupa Komisyonu, Lufthansa'nın Frankfurt ve Münih hava alanlarındaki üçte iki pazar payına sahip olduğu değerli kalkış ve iniş haklarından feragat etmesini istiyor.

Lufthansa, Çarşamba günü yaptığı açıklamasında, sonuçta oluşan ekonomik hasar ve bunun yanında istikrar fonlarının geri ödeme gerekliliği ve aynı zamanda olası alternatif senaryoların 'yoğun bir şekilde analiz edilmesi' gerektiğini kaydetti. Ancak kurul halen kurtarma planını 'şirketin ödeme gücünü sürdürebilmesi için yegane uygulanabilir alternatif' olduğunu düşünüyor.

Lufthansa hisseleri bu haberin ardından erken saatlerdeki kazançlarının bir kısmını geri verdi. Hisseler Frankfurt saati ile 15:18'de yüzde 6 yukarıda 9.79 euro seviyelerinde seyrediyordu.

Almanya’da hükümetin oluşturduğu Alman Ekonomik İstikrar Fonu'nun (WSF), 25 Mayıs’ta Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda kalan Alman hava yolu firması Lufthansa için 9 milyar euroluk bir kurtarma paketini onaylamıştı.

Ryanair'den itiraz gelmişti

Alman hükümetinin yardımına vatandaşlar ve Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi Ryanair'den itiraz gelmişti.

Ryanair CEO'su Michael O'Leary, Alman Hükümeti'nin Lufthansa'ya yapacağı 9 milyar dolarlık yardımın 'yasa dışı' olduğunu söyledi ve bununla ilgili gerekli itirazları yapacaklarını açıklamıştı.

Berlin'de protesto

Öte yandan, bugün Berlin'deki başbakanlık binası önünde toplanan bir grup vatandaş da hükümetin Lufthansa için hazırladığı 9 milyar euroluk kurtarma paketini protesto etti.