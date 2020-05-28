İsviçre Yüksek Mahkemesi: Şirketler evden çalışanların kira ödemelerine katkıda bulunmalı

Koronavirüs pandemisi dünya çapında milyarlarca kişiyi evden çalışmak zorunda bırakırken, şirket kararıyla bunu yapanlar açısından İsviçre Yüksek Mahkemesi'nden emsal bir karar geldi.

Koronavirüs pandemisinde evde kalma önlemleri özellikle beyaz yakalı çalışanların işyerine gidip gelmesini kesip evden çalışmalarına yol açarken, İsviçre'de Yüksek Mahkeme'den dönüm noktası niteliğinde bir karar geldi.

Swissinfo'nun Tages-Anzeiger'e dayandırdığı habere göre bir muhasebe şirketi çalışanı evden çalışmak zorunda kaldığı müddetçe kirasının ödenmesinden kısmen çalıştığı şirketin sorumlu olduğu gerekçesiyle açtığı davada, şirket iş sözleşmesinde evde çalışmayla ilgili bir madde yer almadığı gerekçesiyle kiradan sorumlu olmadığını savunuyordu.

Ancek İsviçre'nin en üst düzey mahkemesinden davacı lehine karar çıktı.

Şirketin savunmasını reddeden Yüksek Mahkeme, daha da ileriye giderek, çalışanın şirketten ayrıldıktan sonra da kira masraflarının geriye dönük olarak tazmin edebileceğine hükmetti.

Kararın kişisel olarak evden çalışma talebinde bulunanlar değil, sadece şirketin kararıyla evden çalışmak zorunda kalanlar için geçerli olduğunu belirten Yüksek Mahkeme, şirketin kira ödemelerine aylık en fazla 154 dolara tekabül eden miktarda katkıda bulunması kararına vardı.

380 bin üyeli 16 sendikanın şemsiye örgütü İsviçre Sendikaları Federasyonu da "Şirketler ofis kiralarından ve giderlerinden tasarruf etmek için çalışanı eve yollayabiliyor. Öteki giderler, yani evde çalışırken gereken masraflar tamamen çalışana bırakılıyor. Bu haksızlık" açıklamasını yaptı.

Koronavirüs pandemisinde çoğu şirket evden çalışma modeline geçti. Bunun kalıcı olup olmayacağı henüz soru işareti. Fakat Facebook, Twitter gibi dev teknoloji şirketleri ofislerini tamamen kapatarak personeli kalıcı olarak evden çalışmaya yönlendirdi.