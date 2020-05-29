İsveç'te, doğal su kaynaklarıyla ünlü köy komple satışa sunuldu

İsveç’te sağlık merkezi olarak bilinen ve doğal su kaynaklarıyla ünlenen bir köy 70 milyon krona (yaklaşık 50 milyon TL) satışa çıkarıldı.

İsveç'in başkenti Stokholm yakınlarında bulunan ve tarihi 1700’lü yıllara dayanan Satra Brunn köyü, 70 milyon krona (yaklaşık 50 milyon TL) satışa çıkarıldı. Köy, yaklaşık 340 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Satra Brunn became a wellness hotspot in the 18th century as word spread about the "healing properties" of the its water #property @CNBCMakeIt @CNBCi https://t.co/8aw13ASdMz — Vicky McKeever (@VMcKeeverCNBC) May 28, 2020

Anlatılanlara göre Doktor Samuel Skragge, Satra’daki doğal kaynak suyunu keşfedip köyün bulunduğu araziyi satın aldı ve daha sonra kuyu, kilise ve nihayetine konutlar inşa edildi. 1740’larda arazi Vasteraslı bir rahip tarafından satın alındı ancak daha sonra İsveç’in köklü üniversitelerinden Uppsala’ya devredildi. 2002 yılında ise Satra Brunn, 16 yerel girişimciye satıldı. Köy, o tarihten beri spa ve kaplıca merkezi olarak hizmet veriyor.

Nå kan du kjøpe en svensk by for 70 millioner kroner. Den svenske byen eller tettstedet, Sätra Brunn utenfor Västerås i Sverige, er til salgs for 70 millioner svenske kroner eller om lag 72,5 millioner kroner. #bolig https://t.co/qErPiosbaW — Finansavisen (@Finansavisen) May 21, 2020

İsveç’in en saf yedi doğal kaynak suyundan birine sahip olan köy, 2015 yılında kurulan bir işletme aracılığıyla köyün meşhur suyunu şişeleyerek ülke çapında satılıyor.

Komisyoncu Jonas Martinsson, köyde bulunan yapıların limited şirket olarak kayıtlı olduğunu, bu nedenle yabancı alıcılar için herhangi bir kısıtlama olmadığını vurguladı. Martinsson, köyü ‘zamanda yolculuk yapmak’ diye tanımladı.