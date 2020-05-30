Lugansk'tan Ukrayna'ya 'meskun bölgelere ağır silah konuşlandırma' suçlaması

Ukrayna'da tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) Ukrayna ordusunu kontrolündeki bölgelerde meskun mahallelere zırhlı araçlar ve obüsler yerleştirmekle suçladı.

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) Halk Güçleri’nden yapılan açıklamada, son bir haftada Ukrayna'nın kontrolündeki Novozvanovka kasabasının meskun mahallelerinde 5 zırhlı aracın, Katerinovka kasabasında da bir okulun stadyumunda 3 obüsün tespit edildiği aktarıldı.

Ayrıca Ukrayna ordusunun, Novotoşkovskiy kasabasında da bir evin bahçesine 2 adet BMP-1 zırhlı piyade aracını ve Orehovo kasabasında da evlerin yakınına 3 adet zırhlı teçhizat konuşlandırdığı belirtildi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu’nun raporunda, Donbass bölgesindeki temas hattında birkaç yönde birden askeri teçhizat yığınağının saptandığı bildirilmişti.

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti, 20 Mayıs Çarşamba günü, tüm halk milislerinin savaş alarmına geçirildiğini duyurmuşlardı.

Bu kararın, Ukrayna ordusunun mayısın başından bu yana giderek artan sıklıkta ateş açmasından kaynaklandığı kaydedilmişti.