Almanya'da neo-Nazi askerleri ordudan uzaklaştırmak için yasa değişikliği yapılacak

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'un, neo-Nazi yapılanmalarla ilişkisi tespit edilen askerlerin ordudan ilişiğinin daha hızlı kesilebilmesi için silahlı kuvvetler yasasında değişiklik yapmak istediği ifade edildi.

Der Spiegel dergisinde yer alan haberde, Karrenbauer'in söz konusu değişikliği içeren tasarıyı bakanlar kuruluna sunduğu belirtildi.

Karrenbauer'in bakanlar kurulu üyelerine, tasarıyla ilgili 'aşırılık yanlılarına daha hızlı ve uygun yanıt verilmesini sağlayan önemli bir değişiklik' değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Tasarıya göre neo-Nazi tutumu tespit edilen ve sekiz yıla kadar orduda görev yapan askerlerin uzun süreli disiplin soruşturmasına gerek olmadan ilişiği kesilebilecek.

Ayrıca, ordu içindeki disiplin yönetmeliğinde de bazı değişiklikler yapılacağı ve bir suç işlenmesi durumunda, iki maaş kesintisi olarak verilen cezanın daha da artırılacağı vurgulandı.

Mevcut yasada, bir askerin ordudan kısa sürede ilişiğinin kesilmesi ancak 4 yıllık personel olması durumunda ve yaklaşık 2.5 yıl süren soruşturma sonunda mümkün olabiliyor.