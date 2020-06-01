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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson

    İngiltere'de yeni koronavirüs önlemi: Aynı hanede oturmayanların seks yapması yasadışı hale geliyor

    © REUTERS / PIPPA FOWLES
    Avrupa
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (290)
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    Koronavirüs pandemisindeki politikaları baştan beri tartışma konusu olan Boris Johnson hükümeti, en tartışmaya açık kararını yürürlüğe sokuyor: Başka hanelerde oturan kişilerin birbirleriyle cinsel ilişki kurması yasadışı hale getiriliyor.

    Koronavirüsü ancak kendisi de yakalandıktan sonra ciddiye alan Britanya Başbakanı Boris Johnson, ölümden dönmesinin ardından sıkı karantina önlemleri yürürlüğe koydu, ama bu esnada kuralları ihlal edip 400 km yolculuk yapan Başdanışmanı Dominic Cummings'e sahip çıkarak şimşekleri üzerine çekti. Bir yandan bu kriz devam eder, diğer yandan normalleşmeye geçiş başlarken, önlemleri erken gevşetmekle eleştirilen hükümetten tartışmalı bir adım daha geldi.

    İngiliz basını, hükümetin bu sabah parlamentoya sunduğu değişiklik düzenlemesinin, başka hane halkı üyesiyle seksi yasadışı hale getirdiğine dikkat çekti.

    Zira Sağlık Koruma Yasası'nda değişiklik düzenlemesi, kişinin kendi hanesi dışından bir ya da daha fazla kişiyle kendi evi gibi özel bir alanda 'biraraya gelmesini' yasadışı hale getiriyor. 

    Düzenlemede "Kapalı kapılar ardında kamusal ya da özel alanda iki ya da daha fazla kişiden oluşan bir toplantıya kimse katılamaz" deniliyor.

    Sadece 'makul bir mazereti' olanların özel alanda buluşmasına izin veriliyor:

    “Kimse makul mazareti olmadan kendi yaşadığı yer dışında bir yerde gece kalamaz."

    Önceki uygulamada seks yapmak için bir başka kişinin evine gitmek, koronavirüs önlemlerinin ihlali anlamına geliyordu. Şimdiyse eylemin yasadışı hale getirilmesiyle ilgili tarafların bu suçtan yargılanmasının önü açıldı. Yasayı ihlal edenlere 100 sterlin para cezası kesilecek, 14 gün içinde ödemeleri halinde ceza yarıya, 50 sterline inecek.

    Yeni düzenlemeyle açık alanda farklı hanelerden 6'ye varan kişinin toplanmasına ilk kez izin çıktı. Ama kamusal alanda seks yapmak zaten yasadışı. 

    İnsan hakları avukatı Adam Wagner, dün attığı tweette, yeni düzenlemeyi şöyle duyurmuştu:

    "Bunun doğru olduğunu söylemeye korkuyorum. Böyle bir tweet atmakta olduğuma inanamıyorum. Aynı hanede yaşamayan iki ya da daha fazla kişinin seks yapması, iki ya da daha fazla kişinin 'toplanması' kabul ediliyor ve dolayısıyla yasadışı hale geliyor."

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (290)
    Etiketler:
    Boris Johnson, yasadışı, Yasak, Cinsel ilişki, Seks, hane, Ev, Britanya, İngiltere
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