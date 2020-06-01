Kolezyum ve Pisa Kulesi aylar sonra yeniden ziyarete açıldı

Avrupa’da salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İtalya, ‘yeni normal’ düzene geçiş adımlarını hızlandırdı. Bu kapsamda başkent Roma’nın simgesi tarihi Kolezyum, 84 günlük karantinanın ardından kapılarını yeniden açtı.

İtalya’nn en çok ziyaret edilen noktası olan Kolezyum’un girişine salgından korunmaya yönelik tedbirler kapsamında işaret ve elektronik ateş ölçme aletleri yerleştirildi. Kolezyum'u ziyaret edeceklere maske takma zorunluluğu getirildi. Ayrıca yoğunluk olmaması için randevulu bilet satışıyla kabul edildiği belirtildi.

Antik Roma şehri de (Forum Romano) ziyaretçilere açıldı.

Öte yandan İtalya'nın bir diğer sembol yapılarından tarihi Pisa Kulesi de yeniden açıldı. 8 Mart’tan bu yana kapalı olan Pisa’da, sıkı hijyen tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Leaning Tower of Pisa in northern Italy reopens after three months shut https://t.co/BANU2LgXTh — BBC News (World) (@BBCWorld) May 30, 2020

Geçtiğimiz günlerde de Pompeii antik kenti ziyaretçi kabulüne başlamıştı.