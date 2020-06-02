İtalya'da 'Turuncu Yelekler'den hükümet karşıtı protesto

Fransa'daki Sarı Yelekler'in ardından İtalya'da da 'Turuncu Yelekler' meydanlara indi.

Başkent Roma'da eski general ve siyasetçi Antonio Pappalardo öncülüğünde bir araya gelen turuncu yelekli yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomideki olumsuz etkisine yönelik hükümetin politikalarını eleştirdi.

The “orange vests” movement is led by Antonio Pappalardo, a retired carabiniere general who has mobilised a heterogeneous group of cranks and conspiracy theorists as well as ordinary Italians suffering the economic impact of a three-month lockdown https://t.co/GgVQngCja7 — The Times (@thetimes) June 2, 2020

Başbakan Giuseppe Conte'nin istifasını isteyen protestocular ayrıca, seçim yasasının değişmesi ve euro yerine İtalyan lireti kullanılması talebinde bulundu.

Öte yandan İtalya'nın diğer kentlerinde aynı şekilde çok sayıda gösteri gerçekleştirildi.