Almanya 31 ülke için seyahat uyarısını kaldırdı: Türkiye kısıtlaması devam ediyor

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulamaya koyduğu seyahat uyarısını 31 ülke için kaldırdı. Türkiye'ye yönelik kısıtlamasıysa henüz kaldırılmadı.

Almanya Bakanlar Kurulu kararına göre, 15 Haziran'dan itibaren 26 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin yanı sıra İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre, Liechtenstein'a yönelik seyahat uyarısı kalktı.

Dışişleri Bakanlığı bu ülkeler için seyahat uyarısı yerine seyahat bilgilendirmesi uygulamasına geçecek.

Hükümetin AB dışındaki ülkeler için bu uyarılarını gelişmelere göre, peyderpey kaldırması bekleniyor.

Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasıysa henüz kaldırılmadı.