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    German Foreign Minister Heiko Maas stands in front of flags from different European countries as he addresses journalists on May 18, 2020

    Alman Dışişleri Bakanı: ABD'deki protestolar meşrudan da öte, umarım etki yaratacaklar

    © AFP 2020 / KAY NIETFELD
    Avrupa
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    ABD'deki George Floyd protestoları için "Meşru olmaktan da fazlası; şiddet olaylarına dönüşmemesini, en çok da etki yaratmalarını umuyorum" diyen Maas, güvenlik güçlerinin gazetecilere saldırısıyla ilgili de basın özgürlüğü uyarısı yaptı.

    George Floyd protestolarının isyana dönüşmesi üzerine Başkan Donald Trump'ın polisin yanısıra Ulusal Muhafızları ve ağır silahlı askerleri devreye sokmasıyla ABD'ye kaos hakim olurken, sıkı müttefik Almanya'dan eleştiri geldi.

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, protestolar 'meşru' diye nitelerken, basın özgürlüğünün korunmasını talep etti.

    Gazetecilere saldırı furyası

    New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CJP), protestoları takip eden gazetecilere yönelik güvenlik güçlerinin yaptığı saldırılarla ilgili açıklamasında, 29 Mayıs-1 Haziran arasında basın özgürlüğünün 125 ihlalini saptadıklarını, bunların içinde 20 gazetecinin tutuklanmasının da bulunduğunu, onlarca gazetecinin de basın kartlarını göstermelerine rağmen göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve plastik mermilerle vurulduklarını duyurmuştu.

    Maas da Alman kamusal yayın organı Deutsche Welle'nin Minneapolis'teki protestoları takip eden muhabiri Stefan Simons'un basın yazılı ceket giymesi ve basın kartını göstermesine rağmen polis tarafından iki ayrı seferde vurulması olayına dikkat çekti. Alman bakan, DW muhabirinin özgürce gazetecilik yapmasının engellenmesi konusunda ABD'li yetkililerle görüşeceğini belirtti. 

    Bugün düzenlediği basın toplantısında "ABD'de polis memurlarının da katıldığı pek çok duygulandıran jestlere sahne olan barışçı protestolar, anlaşılırdır ve meşru olmaktan da fazlasıdır. Barışçı protestoların şiddet olaylarına dönüşmemesini umuyorum, bir etki yaratmalarını daha da çok umuyorum" diyen Maas, bu mesajlarını Twitter'da da paylaştı.

    Hukuk devletinin gereği hatırlatması

    Alman bakan, DW'ye yaptığı açıklamada da, 'muhabirinin karıştığı olayla ilgili şartlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için ABD'li yetkililerle temas kuracaklarını' söyledi.

    Sosyal Demokrat Partili Maas, "Şuna kesinlikle bağlıyız: Gazetecilerin olaylarla ilgili bağımsız yayın görevlerini güvenlikleri tehlikeye giremeden yerine getirebilmeleri gerekir. Hukukun üstünlüğüyle yönetilen demokratik devletler basın özgürlüğünün korunmasına en yüksek standartları uygulamalıdır" diye ekledi. 

    Etiketler:
    Heiko Maas, Protesto, meşru, Basın özgürlüğü, Minneapolis, George Floyd, ABD, Almanya, Deutsche Welle
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