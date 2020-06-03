Koronavirüs tedavisinde ibuprofenin özel bir formülasyonu denenecek

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisiyle ilgili yapılacak bir deneyde ibuprofenin tablet şekli yerine özel bir formülasyonu kullanılacak.

BBC'nin haberine göre, başkent Londra'daki Guy's ve St Thomas Hastanesi ile King's College Hastanesi'nde görevli ekip, ibuprofenin Kovid-19 teşhisi konulan ve solunum güçlüğü çeken hastaların tedavisindeki etkisini gözlemleyecek.

'Liberate' (özgürleştirmek) adı verilen deneye katılanların yarısına her zamanki tedavilerinin yanı sıra ibuprofen verilecek.

Deneyde, vatandaşların genellikle satın alabileceği normal tabletler yerine özel bir ibuprofen formülasyonu kullanacak.

Ibuprofen tested as a coronavirus treatment https://t.co/LivdaN8hqH — BBC News (UK) (@BBCNews) June 3, 2020

​King's College Hastanesi'nde görevli Prof Mitul Mehta, "Bulguların, beklentimizle örtüştüğünü göstermek için bir deneme yapmamız gerekli" dedi.

Ibuprofen, genelde ağrı kesici ve anti-inflamatuar olarak kullanılıyor. Hayvanlar üzerinde daha önce yapılan deneyler, ibuprofenin, Kovid-19'un da belirtileri arasında olan akut solunum yetmezliği tedavisinde kullanılabileceğini göstermişti.