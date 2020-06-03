'Elbette siyahların yaşamları değerlidir' diyen BoJo'ya protestoculardan 'Masum değilsin' tepkisi

'Elbette siyahların yaşamlarının değerli olduğunu ve protesto hakkını desteklediğini' söyleyen Başbakan Boris Johnson, Londra'daki George Floyd protestosunda hedef alınmaktan kurtulamadı.

ABD'deki George Floyd protestolarının sıçradığı ülkelerden olan Britanya'da Başbakan Boris Johnson (BoJo), yasalara ve sosyal mesafe kurallarına uygun olması halinde protesto hakkını desteklediğini söyledi.

Geçmişinde ırkçı, ayrımcı olarak yorumlanan pek çok açıklama bulunan Muhafazakar Partili Başbakan, parlamenetoya hitabında, ABD'de George Floyd'un son halkasını oluşturduğu beyaz polislerin silahsız siyahları öldürmesi zincirine tepki olarak yükselen 'Siyahların yaşamları değerlidir' sloganını da andı.

Boris Johnson just said 'black lives matter' – but here's 10 of his most racist quotes from the past https://t.co/rQ9KgrkIzn — The Independent (@Independent) June 3, 2020

'Öfke ve kederi anlıyorum'

"Elbette siyahların yaşamları değerlidir ve ben de sadece Amerika değil, tüm dünyada ve aynı zamanda bizim ülkemizde de hissedilen öfke ve kederi tümüyle anlıyorum" diyen BoJo, şöyle devam etti:

"Daha önce söylediğim gibi protesto hakkını da destekliyorum. Sadece şuna dikkat çekmek istiyorum... Her protesto yasal şekilde yapılmalıdır ve bu ülkede protestolar sosyal mesafe kurallarımıza uygun şekilde düzenlenmelidir."

'Peki, ABD'ye toplumsal olaylara müdahale donanımı ihracatı ne olacak?'

Bu sözler üzerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın polisin yanısıra Ulusal Muhafızlar ve bazı ağır silahlı askerleri üzerilerine saldığı protestoculara karşı kullanılan gaz bombaları ve plastik mermilerin Britanya'dan ithal edilmesinin soruşturulması talebi gündeme getirildi.

Trump'ın sıkı dostu BoJo, 'şikayet varsa inceleyeceğini' söyledi.

'Bir zamanların üzerinde güneş batmayan krallığı masum değil'

Parlamento oturumuna koşut Londra'nın merkezinde binlerce kişi George Floyd protestosu düzenledi.

Hyde Park'ta "Adalet olmadan huzur yok", "Siyahların yaşamları değerlidir" sloganlarını atan protestocular, Trump ve Bojo'ya yönelik küfürler de dile getirdi.

Genelde kırmızıya bürünen ve maske takmayı ihmal etmeyen protestocular, "Britanya masum değil: Daha az ırkçı olmak hala ırkçı olmak demektir", "Irkçılık küresel bir meseledir" vurgusu yaptı.