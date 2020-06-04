Londra'nın kuzeybatısında silahlı saldırı: Biri çocuk 4 kişi yaralandı

Londra'nın kuzeybatısındaki Brent semtindeki Harlesden bölgesinde bulunan Energen Close'da silahlı saldırı meydana geldi.
Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda biri çocuk 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Polis, saldırının yerel saatle 21.45'te meydana geldiğini bildirdi.
Appeal for info after 4 people (inc a young child) shot in #NW10. We await condition updates. A Section 60 order's in place for #Brent. In #Harlesden there'll be additional police patrols. Pls support officers as they work overnight to protect local people https://t.co/HYtqhXgP3s— Brent MPS | North West BCU (@MPSBrent) June 3, 2020
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildiren polis, faili bulmak için çalışmaların sürdüldüğünü duyurdu.
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