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    İngiltere'nin başkenti Londra'da, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için düzenlenen gösteride polisler ile protestocular arasında defalarca arbede yaşandı. 

    Londra'daki George Floyd gösterisinde arbede yaşandı, Johnson 'Irkçılık ve ırkçı şiddetin toplumumuzda yeri yok' dedi

    © REUTERS / TOBY MELVILLE
    Avrupa
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    İngiltere'nin başkenti Londra'da, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için düzenlenen gösteride polisler ile protestocular arasında defalarca arbede yaşandı. 

    Hyde Park'ta toplanıp yürüyüşe geçen binlerce göstericinin Parlamento Medyanı'na varışının ardından olaylar çıktı. İlk olarak Parlamento Meydanı yakınlarındaki Başbakanlık binası 10 Numara önünde kısa süreli bir arbede yaşandı. Bu sırada bir polis memurunun yumruklandığı görüldü. 

    Yerel saatle 19.00 (TSİ 21.00) civarında göstericilerin çoğu dağılsa da bir kısmı protestoya devam etti. Başbakanlık Binası yakınlarındaki Dışişleri Bakanlığı önünde polisler ile göstericiler arasında yeni bir arbede çıktı. Havanın kararmasının ardından da Parlamento Medyanı'nda benzer görüntüler kaydedildi. 

    Bazı protestocular gözaltına alındı 

    Arbede sırasında göstericiler, polis arabalarının önünü kesip polise pet şişe attı. Olaylarda yaralandığı sanılan bir göstericinin polislerin arasında yerde yattığı görüldü.   

    "Siyahların hayatı değerlidir", "adalet yoksa barış da yok", "İngiltere masum değil" şeklinde slogan atılan gösteride, bazı protestocular gözaltına alındı.

    Londra'da cumartesi günü Parlamento Meydanı'nda pazar günü de ABD Büyükelçiliği önünde yeni gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.  

    'Irkçılığın toplumumuzda yeri yok'

    Bu arada Başbakan Boris Johnson, gösteriler sırasında düzenlediği yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili basın toplanısında bir soru üzerine "George Floyd'un yasını tutuyoruz ve ona olanları görünce dehşete düştüm." dedi. 

    Johnson, Başkan Donald Trump ve ABD'deki herkese mesajının da "ırkçılık ve ırkçı şiddetin toplumumuzda yeri yok" olduğunu söyledi. 

    George Floyd cinayeti 

    46 yaşındaki George Floyd, 26 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

    Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

    Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

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    Etiketler:
    Irkçılık, Protesto, Boris Johnson, Siyahlara polis şiddeti, Polis şiddeti, Londra, George Floyd, İngiltere
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