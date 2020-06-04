3 yaşındaki Maddie'nin kaybolmasından yıllar sonra Almanya'dan 'öldürüldüğünü varsayıyoruz, zanlıyı bulduk' açıklaması

Britanyalı bir çiftin Portekiz tatilinde kaybolan 3 yaşındaki kızı Madeleine McCann için 13 yıldır sürdürülen uluslararası araştırmalara nokta koyabilecek bir açıklama Almanya'dan geldi: "Öldürüldüğünü sanıyoruz, katil zanlısı pek çok kez mahkumiyet almış mimli bir çocuk istismarcısı."

Bundan 13 yıl önce Britanyalı ailesiyle birlikte Portekiz'de tatildeyken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Madeleine McCann'ın yıllarca dünya kamuoyunu meşgul eden akıbetinin üzerindeki esrar perdesi kalkıyor.

3 Mayıs 2007'de Portekiz'in Algarve kentinde tatildeyken dışarıda akşam yemeğine çıkan annesi babasının yatak odasında bulamadığı 3 yaşındaki Madeleine için yıllarca uluslararası arama başlatılmış, dev fotoğraflarının kullanıldığı kayıp posterleri ve izinin yakalanmasını sağlayacak bilgi paylaşımı için şöhretler tarafından yapılan çağrılar dünya medyasını kaplamıştı.

Yıllar sonra Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Braunschweig kenti Savcısı Hans Christian Wolters'den Maddie'nin ölü olduğunu varsaydıkları, katil zanlısını buldukları açıklaması geldi.

Fall Maddie - Ermittler: „Wir gehen davon aus, dass das Mädchen tot ist“ https://t.co/5L6a94lRiQ — BILD (@BILD) June 4, 2020

Çocuklara cinsel istismardan pek çok mahkumiyeti var

Savcı, 43 yaşındaki bir Alman yurttaşını cinayet şüphesiyle soruşturduklarını, zanlının çocukların cinsel istismarı vakaları dahil pek çok kez mahkumiyet almış bir cinsel suçlu olduğunu duyurdu.

Fall Maddie McCann: Die Vorstrafen des Tatverdächtigen Christian B. https://t.co/Ovx5sLeFWQ pic.twitter.com/u1lTlweCK3 — SPIEGEL Ticker (@SPIEGEL_alles) June 4, 2020

Zanlı başka bir olaydan hapis yatıyor

Buna göre, şu sıra başka bir olaydan hapis yatan zanlı, 1995-2007 arası Algarve'de yaşıyordu, hem hazır yemek sanayinde çalışıyordu hem de oteller ve yazlıklarda hırsızlık yapıp torbacılık da yapıyordu.

Alman basını, zanlının kimliğini Christian B. olarak yazdı. En az 17 suç dosyası bulunan Christian B.'nin reşit olmamışken de çocuk istismarından mahkum olduğunu belirtti.

Yurtdışına taşınmadan önce Braunschweig'da yaşayan Alman zanlının Portekiz'de kaldığı evin ve kullandığı Volkswagen kamp minibüsü ile Jaguar'ın fotoğraflarını yayımlayan polis, hakkında bilgisi olanların yetkililerle paylaşması çağrısı yaptı.

Verdächtiger im Fall Maddie: Der Mann mit den zwei Autos - DER SPIEGEL https://t.co/BCZsM9UUSX via @GoogleNews — Holger Ewald (@HolgerEwald1) June 4, 2020

Im Fall der vermissten "Maddie" McCann stehen zwei Autos und Handynummern im Fokus der Ermittler. Sie wurden laut BKA und Staatsanwaltschaft Braunschweig womöglich bei der Tat genutzt. #madeleine #McCann https://t.co/uB37fCowBy — NDR Niedersachsen (@NDRnds) June 4, 2020

Polis, kimliği saptanmayan ikinci bir kişi daha olduğunu, Maddie'nin kaybolduğu 3 Mayıs 2007'de Portekiz'e ait bir telefon numarasından Alman zanlıyla konuşan bu kişiyle konuşmak istediklerini de belirtti.

Maddie'nin cesedine ulaşılamamış olmakla birlikte Alman medyası bunun akıbetiyle ilgili bugüne değinki en kesin açıklama olduğuna dikkat çekerken, bir yerlerde yaşıyor olabileceği umudu büyük oranda sona erdi.

Alman savcıdan önce bir açıklama yapan McCann ailesi, Maddie'nin yaşıyor olabileceği umudunu asla bırakmayacaklarını, ama huzur bulmak için gerçeği bilmeleri gerektiğini söyledi.