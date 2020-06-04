Finlandiya'nın sıfır günü: 3.5 aydır ilk kez yeni vaka çıkmadı

Kuzey Avrupa ülkelerinden Finlandiya'da üç aydan uzun süredir ilk kez yeni koronavirüs vakası olmadığı açıklandı.

Finlandiya'nın Sağlık ve Refah Enstitüsü, bugün 26 Şubat'tan beri ilk kez 'sıfır günü' yaşandığını duyurdu.

Enstitü Sözcüsü, bununla birlikte 4 Haziran'da bir Kovid-19 hastasının öldüğünü, böylece toplam ölü sayısının 322'ye çıktığını belirtti.

5.5 milyon nüfuslu İskandinav ülkesinde 7 bin teyitli vakadn 5800'ü iyileşti.

Koronavirüs pozitif vakalardan 50'i hala hastanede tedavi görüyor, bunlardan 7'si yoğun bakımda.

Virüsün yeniden üreme oranı, son 2 haftada 0.75-0.80 arasına düştü.

Hükümet, 18 Mart'ta uygulamaya başladığı önlemleri mayıs ortasında kaldırmaya başlamasının ardından okullar iki haftalığına açıldı, ardından haziran başında yaz tatiline girdi.

Hafta başında barlar, restoranlar, spor tesisleri ve kültürel kurumların sosyal mesafe kurallarına uyarak açılmasına izin verildi.

Ancak hem hükümet hem de yetkililer yılın sonlarına doğru ikinci dalgaya hazırlıklı olunması, bu yüzden halkın kendini tecrit ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalması gerektiği uyarısını yapıyor.

Sağlık Bakanlığı ağustosta isteğe bağlı şekilde koronavirüs mobil takip uygulaması başlatmayı planlıyor.