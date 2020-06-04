Yunanistan'da göstericiler Turizm Bakanlığı binasına zorla girdi, Bakan ile görüştü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup turizm çalışanı Turizm Bakanlığı binasına zorla girerek Bakan Haris Theoharis ile görüştü. Göstericilere polis müdahalede bulunmadı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup turizm, gıda ve otelcilik çalışanı, sektörlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinden olumsuz etkilenmesini protesto etmek amacıyla Turizm Bakanlığı binasına zorla girdi. Protestocular, Bakan Haris Theoharis ile görüşerek taleplerini iletti.

Mücadeleci İşçi Cephesi'nin çağrısıyla Çalışma Bakanlığı önünde bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, hükümetten, sektörlerindeki işsizlik ve maaş kesintilerine karşı önlem almasını istedi.

Çalışma Bakanlığı'nın girişindeki duvara 'Çünkü biz 400 euro ile yaşayamıyoruz' yazan göstericiler, daha sonra Turizm Bakanlığı'na yürüdü.

Güvenlik görevlisinin engellemelerine rağmen içeriye giren göstericiler, Bakan Theoharis ile görüşme talebinde bulundu.

Polisin olaya müdahale etmemesi dikkati çekerken Theoharis, bina içinde yaklaşık 1 saat kalan çalışanlardan bir heyeti kabul ederek taleplerini dinledi.

Turizm, gıda ve otelcilik sektörü çalışanları, 28 Mayıs'ta da Çalışma Bakanlığı önünde gösteri yapmış, çalışanlardan bazıları Bakanlığa girmeye çalışınca, polis biber gazıyla karşılık vermişti.