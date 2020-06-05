Norveç’te heyelan: Onlarca ev saniyeler içinde deniz sularına gömüldü

Norveç'in Finnmark eyaletine bağlı Alta kommününde, 600 metre genişlik ve 120 metreden fazla yüksekliğe sahip şiddetli heyelan, Krakneset Burnu üzerinde bulunan evleri deniz sularına gömdü.

Kurtarma ekipleri, evlerin adeta oyuncak gibi sürüklenerek deniz sullarına gömüldüğü olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Zamanında harekete geçen kurtarma ekipleri, köy sakinlerini helikoperlerle tahliye ederek büyük bir felaketin oluşmasını önledi.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m — Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020

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