Belarus’a diplomasi ve askeri alanda tecrübeli yeni başbakan

Hükümeti fesheden Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni başbakan olarak daha önce Devlet Askeri Sanayi Komitesi Başkanı olan Roman Golovçenko’yu atadı.

Basında dün imzaladığı kararnameyle hükümeti feshettiği duyurulan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni kabineyi atadı.

Lukaşenko’nun kararıyla ülkenin yeni başbakanı Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGİMO) mezunu ve yaklaşık iki yıldır Devlet Askeri Sanayi Komitesi (Goskomvoenprom) Başkanı olarak görev yapan Roman Golovçenko oldu.

Golovçenko’nun diplomasi alanında deneyimi ve güvenlik güçleri arasında sıkı bağlantılara sahip biri olduğu belirtiliyor.

‘Golovçenko, Lukaşenko’nun dünya görüşüne en uygun isim’

RBK’ya konuşan Belaruslu siyaset analisti, Sense Analytics şirketi kurucusu Artyom Şraybman, hükümet değişikliğinin büyük ölçüde dünya ve ülkedeki ekonomik durumundan kaynaklandığını söyledi.

Şraybman, "Lukaşenko’ya göre, kriz anlarında deney ve reformlara başvurmak yerine, askeri disiplinle düzen sağlamak, seferber olmak ve herkesin daha iyi çalışması gerektiğine inanıyor. Golovçenko, Lukaşenko’nun dünya görüşüne en uygun isim" dedi.

Lukaşenko değişiklik kararını mayıs ayı sonunda bildirmişti. Golovçenko 1973 yılında Minsk bölgesindeki Jodino kentinde doğdu. 1996 yılında MGİMO’da Uluslararası İlişkiler öğrenimi gördü, 2003 yılında da Belarus Devlet Başkanlığı bünyesindeki Kamu İdaresi Akademisi’ne gitti. Kariyerine Güvenlik Komitesi’nde başladı. 2002-2005 yılları arasında Başsavcılık Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı, daha sonra devlet başkanlığı bünyesinde çalıştı. 2013-2018 yılları arasında Belarus’un Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi’ydi, Ağustos 2008’de Goskomvoenprom Başkanı olarak atandı.