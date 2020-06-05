Finlandiya Maliye Bakanı, özel derse verdiği 56 bin euronun kamu parasından karşılanması nedeniyle istifa etti

Finlandiya’da her biri kadın lidere sahip 5 partiden oluşan kadınlar koalisyonu hükümeti, içlerinden birinin kamu parasıyla özel ders aldığının ortaya çıkmasıyla darbe aldı.

Sosyal Demokrat Parti (SDP) lideri Sanna Marin’in başbakanlığındaki hükümetin Maliye Bakanı Katri Kulmuni, hitabet derslerine verdiği 56 bin euronun vergi mükelleflerinin parasıyla ödendiğinin ortaya çıkması üzerine istifa etti.

"Maailman kaikista puheista juuri tuota ei olisi tullut käyttää", eroilmoituksen jättänyt Katri Kulmuni tilitti tiedotustilaisuudessa.https://t.co/OsngSsd79B — Kauppalehti (@KauppalehtiFi) June 5, 2020

Finlandiya basını, Katri Kulmuni'nin Ağustos 2019-Mart 2020 arasında aldığı hitabet derslerinin ücretinin, lideri olduğu Merkez Parti tarafından değil, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları tarafından kamu bütçesiyle ödendiğini ortaya çıkardı.

İlkin derslerin ücretinden haberdar olmadığını, ardından masrafı devlete geri ödeyeceğini söyleyen Kulmuni, bugün parlamentoda maliye bakanlığından istifasını açıkladı.

Maliye Bakanı Katri Kulmuni, gördüğü iletişim ve sunum becerileri eğitimlerinin kamu bütçesinden ödenen 38.000€'luk faturasını çok bulduğu için parayı devlete cebinden ödeyeceğini açıkladı. Kulmuni'nin partisi parayı ödemeyi önerdiyse de Kulmuni bunu kabul etmedi. pic.twitter.com/UK3Pv3qXGH — Fin Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (@finli_degil_Fin) June 3, 2020

Kadın lider, parti kurultayındaki konuşmasına hazırlanmak için hitabet dersi aldığını söyleyip "Bunu yapmamalıydım" dedi.