Greta'dan AB'ye: ABD'de tırmanan polis zulmü ve özgür basına saldırıları resmen kınamak için daha ne bekliyorsunuz?

İklim krizine dair küresel bilinçlenmede önemli rol oynayan İsveçli genç aktivist, George Floyd'un öldürülmesi ve buna yönelik protestolarda tanık olunan polis şiddetiyle ilgili ABD'nin dokunulmazlığı, Avrupa Birliği'nin ikiyüzlülüğünü sorgulayan tweet attı.

İklim değişikliğiyle mücadele için küresel okul grevleri örgütlenmesine öncülük eden, BM Genel Kurulu kapsamında yaptığı konuşmayla dünya çapında yankı yaratan ve Time dergisi tarafından 2019'da 'yılın kişisi' seçilen İsveçli aktivist Greta Thunberg, bu kez ABD'deki George Floyd protestolarıyla ilgili ses verdi.

Beyaz polisin silahsız siyah yurttaş George Floyd'u boğarak öldürmesinin ABD çapında protesto edildiği 'Siyahların yaşamları değerlidir' gösterilerinde polisin gazetecilere sistematik şekilde saldırması ve son olarak yaşlı bir adamı yere itip başından ağır yaralanmasına yol açması üzerine Thunberg'den AB'ye çağrı geldi.

Daha nereye kadar?

New York eyaletinin Buffalo kentinde çevik kuvvet ekiplerine doğru yürüyüp bir şeyler anlatmaya çalışan beyaz saçlı yaşlı bir erkeğin iki polis tarafından şiddetle itilmesi üzerine kafa üstü yere düşmesi ve başından kan akmaya başlamasının görüntülerini paylaşan 17 yaşındaki iklim aktivisti, ABD'deki temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesinin uluslararası toplumda dokunulmazlığı olduğuna dikkat çekti.

Still waiting for the EU and individual democratic nations to officially condemn the police brutality and attacks on the free press escalating the USA.

For how long are we going to stand by, watch and say nothing? https://t.co/OtJosMbTaZ — Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 5, 2020

Başta Avrupa, Batılı ülkelerin ikiyüzlülüğüne işaret eden tweet atan Thunberg "AB ve münferit demokratik ülkelerin ABD'de tırmanan polis zulmü ve özgür basına saldırıları resmen kınamasını hala bekliyoruz" diyerek ekledi:

"Daha ne kadar kenarda durup izleyerek hiçbir söylemeden kalacağız?"

Polis saldırısı videoları olmasa örtbas

Videoda kaldırıma kafasını çarpmasıyla birlikte kırılma sesi duyulan ve başından kan akan yaşlı erkeğin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu Buffalo Valisi Byron Brown tarafından açıklandı.

Bunun gibi sivillere ve gazetecilere pek çok polis saldırısı videosu var. George Floyd skandalına rağmen hala polis teşkilatlarının önce olayı önemsiz gösteren açıklamalar yapması, ancak video yayımlandıktan sonra soruşturma açması dikkat çekiyor.