Almanya: Washington Kuzey Akım-2'ye baskıyı sürdürürse, ABD gazına cezai vergi getirebiliriz

ABD Senatosu'na Rus doğal gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım-2 projesine yönelik daha ağır yaptırımlar öngören bir tasarı sunulmasını Sputnik'e değerlendiren Ernst, "ABD'nin bu konudaki tutumunu artık dostça bir eylem olarak göremeyiz. Washington, bu tutumuyla Almanya'nın ve AB'nin egemenliğine saldırıyor" dedi.

Ernst, Washington'un projeye yönelik baskıya son vermemesi halinde ABD gazına cezai vergi getirebileceklerini vurguladı.

ABD Senatosu'na Rus doğal gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım-2 projesine yönelik daha ağır yaptırımlar öngören bir tasarı sunulmuştu.

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ve Demokrat Senatör Jeanne Shaheen tarafından sunulan 'Avrupa'nın Enerji Güvenliğini Artırma Yasası' başlıklı tasarıya her iki parti de destek vermişti.

Tasarıda, söz konusu projenin, 'Moskova'nın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki ekonomik ve siyasi etkisini artıracağı' ifade edilirken, proje kapsamında su altı boru döşeme çalışmalarında yer alan ve projeye kredi veren tüm şirket ve bankalara yaptırım istenmişti.