Polis şiddetiyle öldürülen George Floyd için Fransa'da protesto: Adama Traore için de adalet istendi

Strazburg'daki Kleber Meydanı'nda toplanan binlerce eylemci, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti.

Göstericiler, ırkçılık, şiddet ve ayrımcılık karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

George Floyd için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan gösteride 2016'da polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore için de adalet istendi.

Çok sayıda eylemci de siyahi kişilere karşı dayanışma göstermek için siyah elbiseler giydi.

Göstericilerin bir kısmı daha sonra Republique Meydanı'na gitti.

Adama Traore'nin ailesinin talebi üzerine adli tıpta yapılan inceleme sonucunda açıklanan raporda, siyahi gencin polisin müdahalesiyle boğularak öldüğü ortaya çıkmıştı.

Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürülmesi olayı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.