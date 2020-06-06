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    İspanya'da salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 27 bin 135'e çıktı 

    © REUTERS / SUSANA VERA
    Avrupa
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    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (265)
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    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202006061042201988-ispanyada-salginda-yasamini-yitirenlerin-sayisi-27-bin-135e-cikti/

    İspanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 1 artışla 27 bin 135'e çıktığını belirtti. Öte yandan normalleşme süreci kapsamında alınacak yeni kararlara göre, sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 100 euroya kadar para cezası verilecek.

    İspanya, salgınla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Buna göre, salgınla ilgili son yedi günlük can kaybı 67 olarak verilirken Madrid (24), Castilla y Leon (16) ve Asturias (11) hayatını kaybedenlerin en fazla olduğu bölgeler olarak öne çıktı.

    Ülke genelinde, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısı 164 oldu ve toplam vaka sayısı 240 bin 310'a yükseldi.

    Salgın dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bir artışla 27 bin 135'e çıktı.

    Çelişkili veriler geliyor

    Bu arada salgınla bağlantılı ölü ve vaka sayılarında, özerk hükümetler ile Sağlık Bakanlığı verileri arasındaki farklılık devam etti.

    Salgının en fazla görüldüğü yerlerdeki yerel yönetimlerden Madrid 6, Katalonya 17 ve Bask 7 kişinin son 24 saatte yaşamını yitirdiğini açıkladı.

    Salgın kaynaklı ölümlerde Madrid özerk hükümeti toplam sayıyı 9 bin 116, Katalonya da 12 bin 358 olarak verirken Sağlık Bakanlığının verilerine göre Madrid'de 8 bin 691, Katalonya'da ise 5 bin 587 kişi yaşamını yitirdi.

    Kademeli normalleşme süreci

    © REUTERS / SUSANA VERA
    İspanya'da salgından etkilenen ailelere 1015 euro yardım
    İspanyol hükümeti, 21 Haziran'da sona erecek olağanüstü hal sonrasında geçerli olacak salgın tedbirleriyle yaşamayı öngören 'yeni normal' kapsamında bazı ek kararlar alacağını açıkladı.

    Bakanlar Kurulunun salı günü yapacağı toplantıda kabul edilecek kararların basına yansıyan bölümlerinde, sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğuna ve buna uymayanlara 100 euroya kadar para cezası getirileceği bildirildi.

    Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 8 Haziran'dan itibaren ülke nüfusunun yüzde 52'sinde 4'üncü ve yüzde 48'inde 3'üncü aşamada uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin kurallarını gevşeten bazı kararlar aldı.

    Buna göre, salgın nedeniyle şimdiye kadarki otobüs ve trenlerde seyrek oturma uygulaması sona ererken taksiler de tam kapasiteyle müşteri alabilecek.

    Kademeli normalleşmenin son aşamasındaki kentlerde, eğlence merkezleri ve diskoların en fazla yüzde 33 kapasiteyle ve dans pisti kapalı olarak açılmasına izin verilirken arenalarda yüzde 50'ye kadar kapasiteyle ülke genelinde boğa güreşleri başlatılacak.

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (265)
    Etiketler:
    Sosyal mesafe, İspanya, Salgın, Koronavirüs
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