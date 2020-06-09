Hollandalı savcı: ABD, MH17'yi düşürdüğü öne sürülen füze hakkında ek bilgi sunamadı

2014 yılında düşürülen MH17'ye ilişkin dava bugün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da görülmeye devam edildi.

Duruşmada söz alan Hollandalı Savcı Steenhuis, "Mahkeme, füzenin fırlatılışına ilişkin gizli uydu görüntülerinin Hollanda özel servislerine sunulup sunulmadığını, davaya eklenip eklenemeyeceğini sordu. Soruşturma makamı, talebin ABD'ye 2014'te gönderildiğini ve yanıt olarak bir memorandum gönderildiğini belirtti. Hollandalı terörle mücadele savcısı, memorandumun doğruluğunu kontrol etti ve onun daha önce istişarelerde bulunduğu diğer kaynaklar tarafından desteklendiği sonucuna vardı. Sonuçların davaya dahil edilmesini talep etti. ABD makamları, memorandumun yanında füzenin fırlatılışıyla ilgili başka bilgi sunamayacaklarını bildirdi" dedi.

Rusya vatandaşları İgor Girkin, Sergey Dubinskiy ve Oleg Pulatov ile Ukrayna vatandaşı Leonid Harçenko, MH17 davasında davalı taraf olarak yer alıyor.

Rusya, Ukrayna'ya ait radarlar ile ABD uydularındaki verilerin MH17 soruşturmasına dahil edilmesini birçok kez talep etmiş ancak olumlu yanıt alamamıştı.

MH17 sefer sayılı uçak, Ukrayna'nın doğusunda içindeki 298 kişiyle düşürülmüş ve olay sonucunda kurtulan olmamıştı.