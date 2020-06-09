Eski İspanya Kralı Juan Carlos’a soruşturma

Eski İspanya Kralı Juan Carlos, yolsuzluk iddiaları nedeniyle soruşturulacak.

Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklamada, 2014 yılında tahtı oğlu Felipe'ye bırakarak anayasal dokunulmazlıktan feragat eden eski kralın ‘eylemleri nedeniyle soruşturmaya dahil edilip edilmeyeceğinin araştırılacağı’ belirtildi.

Soruşturmanın, Haziran 2014'ten sonra gerçekleşen fiillerin cezaya uygunluğunu belirlemeye ya da devre dışı bırakmaya odaklandığı vurgulandı.

Soruşturmanın, yolsuzlukla mücadele savcısı tarafından yürütülen başka bir davayla bağlantılı olduğu açıklandı. Söz konusu bu dava, 2011 yılında Suudi Arabistan'da Mekke ile Medine kentlerini birbirine bağlayacak yüksek hızlı tren projesinin ikinci aşamasına ilişkin açılmıştı. Bu projede ihalenin bir kısmını 6.7 milyar euro karşılığında İspanyol bir konsorsiyuma verilmişti.

Mart ayında ortaya çıkan raporlar, Juan Carlos'un 2008 yılında, projeye ilişkin sözleşme imzalanmadan üç yıl önce, dönemin Suudi Arabistan kralı Abdullah'tan 100 milyon dolar aldığını ortaya koymuştu.