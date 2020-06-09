Fransa hükümetinin salgınla mücadele yöntemi soruşturulacak

Paris Başsavcısı Remy Heitz, Fransa hükümetinin koronavirüs salgınıyla mücadelesine ilişkin bir soruşturma başlattığını duyurdu. Hükümet yöneltilmesi olası suçlamalar arasında ‘gayrikasti cinayet’ ve ‘hayatı tehlikeye atmak’ yer alıyor.
Heitz, halktan gelen şikâyetler üzerine başlatılan soruşturmanın, ‘siyasi veya idari sorumluluğu’ belirlemeyi amaçlamadığını söyledi. Heitz, ulusal makamların ‘olası cezai suçlar’ işleyip işlemediğini araştıracaklarını vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dokunulmazlığa sahip olduğu için soruşturmadan muaf tutulacak.
Fransız hükümetine koronavirüs konusunda danışmanlık veren kurumun başkanı Jean-Francois Delfraissy, salgının kontrol altına alındığını açıklamıştı.
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