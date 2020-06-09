İtalya ile Akdeniz'de MEB anlaşması imzalayan Yunanistan: Türkiye'nin Libya'da Serrac ile imzaladığı anlaşma geçersiz

İyon Denizi'ndeki deniz yetki alanlarını sınırlandıran anlaşma imzalayan İtalya ile Yunanistan, böylece bölgede Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) kurdu. Yunan bakan, Doğu Akdeniz'deki gerilimin muhatabı Türkiye'ye atıfla "Deniz yetki sınırları ancak geçerli anlaşmalarla belirlenir" dedi.

Doğu Akdeniz'de enerji sondaj çalışmaları nedeniyle gerginlik tırmanırken, Adriyatik Denizi ile Akdeniz arasındaki İyonya Denizi'nde Avrupa Birliği (AB) üyesi iki ülke Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ile ilgili bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın, Ankara ile Libya'daki Fayiz es-Serrac'ın başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin imzaladığı 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na yanıt niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Yunanistan ile İtalya'nın imza attığı anlaşma, iki ülkenin İyonya Denizi'ndeki deniz yetki alanlarının sınırlarını belirleyerek aralarında MEB kurmasını sağlıyor. Böylece İyonya Denizi'ndeki balıkçılık haklarıyla ilgili uzun zamandır süregiden sorunları da çözüme kavuşturuyor. Bunun Arnavutluk'la benzer bir anlaşmanın imzalanmasının önünü açacağı kaydediliyor.

İtalya ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Luigi Di Maio ve Nikos Dendias'ın Atina'da imzaladığı anlaşmanın, 1977'de varılan kıta sahanlığı anlaşmasını genişlettiği belirtilirken, ilk etapta tüm ayrıntıları açıklanmadı.

FMs @NikosDendias & @luigidimaio sign the Agreement on the Delimitation of Maritime Zones between #Greece & #Italy

Οι ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας & L. Di Maio υπογράφουν τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών μεταξύ 🇬🇷 & 🇮🇹@ItalyMFA pic.twitter.com/ncqpktY9xf — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 9, 2020

Yunan bakan Dendias 'tarihi' diye nitelediği anlaşma ile ilgili şunları söyledi:

* Yunan adalarının bölgedeki deniz yetki alanlarına erişim hakkı teyit edildi.

* Balıkçılık haklarıyla ilgili meseleler çözüldü.

* Yunanistan tüm komşularıyla MEB kurmak istiyor.

* Deniz yetki sınırları ancak geçerli anlaşmalarla belirlenir. Türkiye'nin Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac ile imzaladığı anlaşmalar geçersizdir.

İyonya Denizi'nde Yunan-İtalyan anlaşması, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan-Güney Kıbrıs arasında aylardır tırmanan enerji sondajı geriliminin ardından geldi.

Bu gerilime koşut, Türkiye, Libya'daki Fayiz es-Serrac hükümetiyle 27 Kasım'da 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ile 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' imzalamıştı. İkinci anlaşma, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de savunduğu kıta sahanlığı ve MEB sınırlarını içeriyor. Ankara ile Serrac'ın belirlediği MEB'in batıda Girit adasına teğet geçmesine büyük tepki gösteren, Atina burasının kendi MEB'ine dahil olduğunu iddia etmişti.

Ankara, Yunan adası Girit'in kendi karasuları olmakla birlikte, kendine ait MEB'i bulunmadığını savunurken, Atina, egemenlik haklarının ihlali saydığı anlaşmaya karşı seferberliğe geçmiş durumda. Son anlaşma da bu seferberliğin parçası olarak değerlendiriliyor.

İtalya ile Yunanistan, Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattı (EastMed) projesinde de ortak. EastMed, Doğu Akdeniz'de açık denizdeki rezervlerden 10 milyar metreküp gazı Yunanistan, İtalya ve diğer Güneydoğu Avrupa ülkelerine taşımayı hedefliyor.