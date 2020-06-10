Poroşenko cezai davada şüpheli konumunda yer aldı

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu’ndan (GBR) Vadim Primayçuk, eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun yasadışı talimatta bulunmaktan cezai bir davada şüpheli olarak yer aldığını söyledi.

Primayçuk, “Büronun merkez binasında GBR soruşturmacıları tarafından Pyotr Poroşenko’ya cezai davada şüpheli olarak adının geçtiğine dair resmi yazı verildi” dedi.

Primayçuk, Poroşenko’nun, dış istihbarat başkanının yetkilerini kötüye kullanmasına yol açacak yasadışı bir talimatta bulunduğundan şüphelenildiğini ifade etti.

Avukatı: Bir atama ile ilgili

Poroşenko’nun avukatı İlya Novikov, davanın Ukrayna Dış İstihbaratı Başkan Birinci Yardımcısı Sergey Semoçko’nun göreve yasadışı şekilde atanmış olabileceği konusuyla ilgili olduğunu söylemişti.

Sergey Semoçko, Poroşenko tarafından Temmuz 2018’de Ukrayna Dış İstihbaratı Başkan Birinci Yardımcısı olarak atanmıştı. Semeçko, daha önce ise Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Kiev Dairesi’ne başkanlık ediyordu.

Bihus.info internet sitesi ise aynı yıl ekim ayının başlarında Semoçko’nun ailesi hakkında bir gazeteci araştırması yayınlamıştı. Araştırmada Semoçko ailesinin 2015-2017 yılları arasında hiçbir yasal geliri olmadan Kiev yakınlarındaki lüks bir bölgede üç köşk aldığının belirtiliyordu.

Ayrıca Semoçko ailesinin isimlerinin Rusya’da vergi mükellefleri verileri arasında yer aldığı söyleniyordu. SBU istihbaratı ise Semoçko’nun karısının Rusya vatandaşlığı bulunduğunu doğrulamıştı.

Poroşenko, Nisan 2019’da da Semoçko’yu görevden almıştı.

Tanık olarak dinlendiği bir davada artık şüpheli

Diğer yandan GBR’nin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Dayanışması Partisi’nin lideri olan Poroşenko tanık olarak dinlendiği bir davada artık şüpheli olarak yer alacak.

Poroşenko, ayrıca Rus ressamlara ait tabloların yasadışı olarak Ukrayna sınırlarından çıkartılmasına ilişkin dava için GBR’ye zorunlu olarak ifade vermeye gitmişti. Poroşenko ise GBR’nin tablolarla ilgili davayı kapatıp konuyla ilgili kendisinden özür dilemesini umduğunu belirtmişti.

Davada İvan Ayvazovskiy, İlya Repin, İsaak Levitan, Vasiliy Surikov gibi ünlü Rus ressamlara ait olabileceği düşünülen 43 tablosunun yurtdışına çıkartılması konusu araştırılıyor.