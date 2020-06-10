İngiltere'de aynı hanede oturmayanların seks yapmasına yönelik yasak kalktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkede koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan bazı tedbirlerin yumuşatılacağını duyurdu. Buna göre, başka hanelerde oturan kişiler birbirleriyle yeniden cinsel ilişki kurabilecek.

Koronavirüs tedbirlerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Johnson, koronavirüs döneminde uygulanan karantinada birbirinden ayrı kalan çiftlerin yeniden bir araya gelebileceğini duyurdu.

Johnson, İngiltere'de yalnız yaşayanların ve bekar anne ve babaların, 13 Haziran'dan itibaren, herhangi bir sayıdaki insanın yaşadığı bir başka haneyle bir 'destek balonu' oluşturabileceklerini bildirdi.

Buna göre, söz konusu iki hane üyeleri birbirlerinin evlerinde kalabilecek ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekmeyecek.

Yeni düzenleme, yalnızca yetişkin bir kişinin yalnız ya da 18 yaş altındaki çocuklarıyla birlikte yaşadığı haneler için geçerli olacak. Oluşturulan 'destek balonu' sadece belirli iki hane arasında uygulanabilecek, birden çok hane ile 'destek balonu' oluşturmak mümkün olamayacak.

Daha önce Johnson hükümeti, başka hanelerde oturan kişilerin birbirleriyle cinsel ilişki kurmasını kısıtlamıştı.