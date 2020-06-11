Donbass Temas Grubu'nun görüşmeleri 15 Haziran'da devam edecek

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) Dışişleri Bakanlığı, Donbass Temas Grubu’nun teknik nedenlerden dolayı kesintiye uğrayan görüşmelerinin 15 Haziran'da devam edeceğini duyurdu.

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) Dışişleri Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Donbass Temas Grubu'nun video konferans formatındaki görüşmelerinin Kiev'den kaynaklanan teknik nedenlerden dolayı kesintiye uğradığını, müzakerelerin 15 Haziran’da devam edeceği belirtildi.

Donbass Temas Grubu'nun ilk video konferansının gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Temas Grubunun toplantısı, insani koridorların organizasyonuna ilişkin faaliyetlerin görüşülmesi sırasında Ukrayna tarafından kaynaklanan teknik nedenlerden dolayı kesintiye uğradı. İnsani ve ekonomik konulardaki çalışmalara devam etmek için Temas Grubunun video konferans formatındaki toplantısının 15 Haziran Pazartesi gününe ertelenmesine karar verildi."