Bir soruşturma haberi de İtalya'dan: Hükümetin salgınla mücadelesi mercek altında

Fransa’nın ardından İtalya’da da hükümetin salgınla mücadele yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Başbakan Giuseppe Conte ile içişleri ve sağlık bakanları ifade verecek.

İtalya’nın, koronavirüsten en çok etkilenen kenti olan Bergamo’daki savcılar, gelen şikayetler üzerine hükümetin salgınla mücadelesini soruşturmak amacıyla harekete geçti. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, özellikle şubat ayında Nembro ve Alzano kasabaları çevresinde neden kırmızı bölge ilanı kararı alınmadığı sorgulanacak.

Corriere della Sera ve Sole 24 Ore gazeteleri; Başbakan Giuseppe Conte’nin yanı sıra Sağlık Bakanı Roberto Speranza ile İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese’nin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılacağını belirtti.

Savcıların ayrıca Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro ve hükümete danışmanlık yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üyesi Walter Ricciardi ile de konuşacağı kaydedildi.

Sorgulanan yöneticiler topu Roma’ya attı

Lombardiya Bölge Valisi Attilio Fontana ve Sağlık Bakanı Giulio Gallera’nın halihazırda sorgulandığı, bu iki ismin de hangi bölgelerin kapatılacağına dair kararın Roma’ya ait olduğunu savunduğu öğrenildi.

Basına yansıyan bilgilere göre Gallera,’ta Nembro ve Alzano’da çok sayıda vaka bulunduğunu ancak hükümetin harekete geçme konusunda başarısız kaldığını söyledi.

Kırmızı bölge ilanı konusunda yerel hükümetlerle ulusal hükümet birbirlerini suçluyor. Giuseppe Conte daha önce ‘Lombardiya isteseydi Nembro ve Alzano’da kırmızı bölge ilan edebilirdi’ görüşünü savunmuştu.

Avrupa’da salgının ilk vurduğu ülke olan İtalya’da, Bergamo’nun da sınırları içinde bulunduğu kuzeydeki Lombardiya bölgesi çok ağır kayıplar verdi.

'Önlemler geç alındı' iddiası

Ülkenin ilk kırmızı bölgesi ise Codogno kasabasında, ilk vakanın tespit edilmesinden 24 saat sonra 21 Şubat’ta ilan edildi. Lombardiya ve komşu Veneto, Piedmont ve Emilia Romagna bölgelerinde yer alan 14 kentte 8 Mart’ta karantina ilan edildi. Bundan iki gün sonra da uygulama İtalya geneline yayıldı.

İtalya karantina kararı alan ilk Batılı ülkelerden olsa da ilk vakadan çok sonra gelen bu karar kadar yasak uygulanacağını duyan halkın başka bölgelere doğru akın etmesi durumu daha da kötüleştirdi.

Resmi rakamlara göre salgın nedeniyle şimdiye kadar 34 bin 114 kişi yaşamını yitirdi, ancak gerçek sayının çok daha fazla olduğu öne sürülüyor.