İngiltere'de köle tacirinin yıkılıp nehre atılan heykeli sudan çıkarıldı

Bristol Kent Konseyinin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, köle tacirinin heykelinin nehirden çıkarıldığı görüldü.

Açıklamada ise "Müzeler koleksiyonumuzun bir parçası olmadan önce güvenli bir yere götürülüyor" ifadesi kullanıldı.

Statue of 17th-century slave trader that was toppled by anti-racism protesters in Bristol, England, gets retrieved from harbor.



"It is being taken to a secure location before later forming part of our museums collection," the city council said. https://t.co/AKZCAr4gjI pic.twitter.com/ExNQbjx8CO — ABC News (@ABC) June 11, 2020

​Polis soruşturma başlatmıştı

Geçen hafta sonu yapılan ırkçılık karşıtı gösterilerde, protestocular köle tacirinin heykelini iple çekerek devirmiş ve nehre atmıştı.

Kent polisinden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve faillerin kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı belirtilmişti.

İçişleri Bakanı Priti Patel de Colston heykelinin devrilmesinin, "tamamen utanç verici" olduğunu söylemiş, polisin olayın peşini bırakmamasını istemişti.

Colston'ın heykelinin başına gelenlerin ardından başka bir köle taciri ve sahibi Robert Milligan'ın (1746-1809) Londra'da bulunan heykeli de başlatılan imza kampanyasının başarılı olmasıyla sökülmüştü.

Ülkede kölelik ve sömürgecilikte payı olan diğer kişilerin heykelleriyle ilgili tartışmalar ise sürüyor.

Köle ticaretini uzun yıllar elinde tutan Kraliyet Afrika Şirketinin yönetiminde rol aldığı sürede 100 bin Afrikalının Atlantik ötesindeki İngiliz sömürgelerine köle olarak taşınmasından sorumlu köle taciri Edward Colston (1636-1721), kirli ticaretten kazandığı parayı Bristol ve Londra'da "hayır işlerine" harcadığını belirtmesiyle tanınıyor. Bu nedenle pek çok sokak ve bina da onun adını taşıyor.

Tarihi kayıtlara göre, Colston'ın ticaretini yaptığı 100 bin Afrikalıdan 20 bini daha gemi yolculuğu sırasında hayatını kaybetti. Bunların bir kısmı da gemide baş gösteren gıda ve su kıtlığı nedeniyle güverteden denize atıldı.