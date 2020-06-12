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    Johnson, ırkçılık karşıtı protestolarda Churchill heykelinin tahrif edilmesine dayanamadı: Saçma ve utanç verici

    © REUTERS / Toby Melville
    Avrupa
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    Konu:
    Floyd protestoları: Irkçılık karşıtı gösteriler ABD geneline yayıldı (96)
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    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202006121042238471-johnson-irkcilik-karsiti-protestolarda-churchill-heykelinin-tahrif-edilmesine-dayanamadi-sacma-ve/

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ırkçılık karşıtı eylemlerde ünlü selefi Winston Churchill'in heykelinin tahrif edilmesine tepki gösterdi. Churchill'i ‘kahraman’ olarak anan Johnson, “Bu ulusal anıtın bugün hiddet dolu protestocular tarafından saldırı riski altında olması saçma ve utanç vericidir” dedi.

    George Floyd’un öldürülmesinin ardından Avrupa’ya da yayılan eylemlerde, kıtanın sömürgecilikle ve ırkçılıkla özdeşleşen isimlerine yönelik saldırılardan İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'in de nasibini alması aynı koltuğun şimdiki sahibi Boris Johnson’ın hoşuna gitmedi.

    Twitter’dan bir dizi paylaşımda bulunan Johnson, eylemcileri ‘vahşi’ diye niteledi ve “Winston Churchill heykeli, bu ülkeyi ve tüm Avrupa'yı faşist ve ırkçı bir tiranlıktan kurtarmaya yönelik başarısının kalıcı bir hatırlatıcısıdır. Bu ulusal anıtın bugün hiddet dolu protestocular tarafından saldırı riski altında olması saçma ve utanç vericidir” dedi.

    'Kabul edilemeyecek görüşleri vardı ama...'

    Beyaz ırkın üstünlüğünü savunmasıyla bilinen Churchill’in ‘o dönemde ve şu anda kabul edilemeyecek bazı görüşleri olduğunu’ kabul eden Johnson, buna rağmen eski başbakanın bir kahraman olduğunu ve anıtını hak ettiğini savundu.

    Johnson, “Şu anda geçmişimizi düzenlemeyi ya da sansürlemeyi deneyemeyiz. Farklı bir tarihe sahipmiş gibi davranamayız. Şehirlerimizdeki ve kasabalarımızdaki heykeller önceki nesiller tarafından oralara konuldu. Onların farklı bakış açıları, doğru ve yanlışa dair farklı kavrayışları vardı. Ancak bu heykeller bize geçmişimizi öğretiyor, tüm hatalarıyla birlikte. Onları yıkmak, tarihimiz hakkında yalan söylemek ve gelecek nesillerin eğitimini fakirleştirmek olur” ifadelerini kullandı.

    ‘Şiddete kafayı takmış aşırılıkçılar’

    ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar 12. gününe girdi. 
    © REUTERS / JIM BOURG
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    George Floyd’un öldürülmesi nedeniyle yaşanan öfkeyi ve protesto etme ihtiyacını anladıklarını belirten Johnson, eylemcilerin ‘kötü niyetli kişilerce’ kandırıldığını savundu.

    Johnson, “Bu ülke ırkçılıkla mücadelede ne kadar ilerleme kaydetmiş olursa olsun – ki bu çok muazzam oldu - hepimiz daha yapılacak çok iş olduğunu biliyoruz. Ancak ne yazık ki protestoların şiddete kafayı takmış aşırılıkçılar tarafından ele geçirildiği aşikâr. Geçen hafta şahit olduğumuz polise yapılan saldırılar ve ayrım gözetmeyen şiddet eylemleri kabul edilemez ve nefret uyandırıcı. Yapılabilecek tek sorumlu hareket protestolardan uzak durmak” dedi.

    İsmi çizilip ‘ırkçıydı’ yazılmıştı

    İngiltere’deki ırkçılık karşıtı eylemlerde Winston Churchill'in başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda bulunan heykelinin kaidesinde bulunan ismi çizilmiş ve yerine "bir ırkçıydı" yazılmıştı. Bunun üzerine etrafına iskele kurularak heykel korumaya alınmıştı.

    Köle taciri Edward Colston'ın Bristol kentinde bulunan heykeli de iple devrilerek nehre atılmış, başka bir tacir Robert Milligan'ın Londra'da bulunan heykeli de başlatılan imza kampanyasının başarılı olmasıyla sökülmüştü.

    George Floyd protestoları ışığında Avrupa çapında pek çok ülkede bu tarz heykeller ‘ırkçılığı onurlandığı’ için hedef gösteriliyor.

    Konu:
    Floyd protestoları: Irkçılık karşıtı gösteriler ABD geneline yayıldı (96)
    Etiketler:
    George Floyd, Eylem, Protesto, İngiltere, Irkçılık, Irkçı, Saldırı, Heykel, Boris Johnson, Winston Churchill
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