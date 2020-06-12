Fransa'da hükümet gözaltı sırasında 'boğma tekniklerini' yasakladı, bu kez polisler protesto etti

İçişleri Bakanı Christophe Castaner’in bundan böyle polislerin zanlılara 'boğma tekniklerini' kullanmayacağını açıklamasına protesto eden polisler, Paris'te yürüyüş düzenledi. Asıl şiddet kurbanının kendileri olduğunu savunan kanun uygulayıcı kuvvetler, 'Polis yoksa huzur da yok' pankartı açtı.

ABD'de beyaz polisin boğarak öldürdüğü silahsız siyah yurttaş George Floyd için düzenlenen protestolarla birlikte polisin kullandığı tekniklerden varlığına gerek olup olmadığına uzanan sorgulama da dünyaya yayılıyor.

Fransa'da Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığındaki hükümet, polis şiddeti dosyasını yeniden açarken, polisin kollarını arkadan zanlının boynuna sardığı ya da üstüne oturup göğsüne bastırarak zanlıyı hareketsiz hale getirdiği boğma tekniklerini de kullanımdan kaldırması, bu kez diğer tarafın protestolarına yol açtı.

Bu sabah başkent Paris'te onlarca araç eşliğinde Zafer Takı'ndan Champs-Elysees Bulvarı'na yürüyen polisler, boğma tekniklerinin yasaklanmasını protesto etti.

🔴 Action en cours de la police pour protester contre les dernières mesures ce Christophe Castaner pic.twitter.com/Dk4Y1AbI1V — Jordan Klein (@JordanKln) June 12, 2020

Araçlardan birine asılan posterde polisin görev başında aldığı ağır yaraların fotoğrafları basılarak "Kim kimi katlediyor" sorusu yöneltildi.

Bir başka sloganda niye kimsenin polis memurlarına karşı nefret ve fiziksel saldırıdan konuşmadığı sorgulandı.

🔴Action des policiers en cours à #Paris sur les Champs-Élysées à l’appel du Syndicat Alliance Police (@alliancepolice) après les annonces de Christophe Castaner sur le racisme dans la #police et les techniques d’interpellation. pic.twitter.com/eLRIaXCVXf — Charles Baudry (@CharlesBaudry) June 12, 2020

Yürüyüşün en önünekiler "Polis yoksa huzur yok" pankartını taşıdı.

Quand les policiers manifestants ouvrent des fumigènes sur les Champs-Élysées ça donne ça.



Faut de l’organisation pic.twitter.com/ZickakGXmk — Jordan Klein (@JordanKln) June 12, 2020

Dün de Fransa çapında eşzamanlı protesto eylemi yapan polisler, sembolik bir jest olarak kelepçeleri yerlere fırlatmıştı.

Menottes jettées au sol devant la préfecture de police de Bobigny.



Les policiers en colère estiment ne plus avoir les moyens d’interpeller les correctement suite aux annonces de Castaner. pic.twitter.com/TpGDPcPwWB — Clément Lanot (@ClementLanot) June 11, 2020

Ekim 2018'den beri Sarı Yelekler ve ardından emeklilik reformuna karşı protestolarla sarsılan Fransa, ABD'de isyana dönüşen George Floyd eylemlerinin artçılarını en kuvvetli şekilde hisseden ülkelerden.

Paris, yarın da polis şiddetine yönelik protestoya sahne olacak.