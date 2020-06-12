İngiltere'de gösteriler sebebiyle heykeller koruma altına alınıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da hafta sonu ırkçılık karşıtı göstericilerin kaidesine “bir ırkçıydı” yazdığı eski Başbakan Winston Churchill heykeli, yeni protestolar öncesinde metal plakalarla tamamen kapatılarak korumaya alındı. Olayın ardından söz konusu adıma ilişkin tartışmalar yaşanırken, başkent Londra'daki diğer bazı heykellerin de korumaya alındığı gözlendi.
Kentte ırkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi eski İngiltere Kralı 2. James’in Trafalgar Meydanında bulunan heykeli metal plakalarla çevrilerek korumaya alındı.
Aşırı sağcıların düzenleyeceği gösteri öncesinde ise, Hindistan'ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin ve Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın Parlamento Meydanında bulunan heykelleri korumaya alındı.
- İngiltere'nin başkenti Londra'da ırkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi eski İngiltere Kralı 2. James’in Trafalgar Meydanında bulunan heykeli metal plakalarla çevrilerek korumaya alındı.© AA / Hasan Esen
- İngiltere'nin başkenti Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda yer alan Kral 1. Charles'ın heykeli, ırkçılık karşıtı protestolar öncesi yetkililer tarafından korumaya alındı.© AA / İlyas Tayfun Salcı
- İngiltere’nin başkenti Londra’da aşırı sağcıların düzenleyeceği gösteri öncesi Hindistan'ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin Parlamento Meydanında bulunan heykeli korumaya alındı.© AA / Hasan Esen
- İngiltere’nin başkenti Londra’da aşırı sağcıların düzenleyeceği gösteri öncesi Hindistan'ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin Parlamento Meydanında bulunan heykeli korumaya alındı.© AA / Hasan Esen
- İngiltere’nin başkenti Londra’da aşırı sağcıların düzenleyeceği gösteri öncesi Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın Parlamento Meydanında bulunan heykeli korumaya alındı.© AA / Hasan Esen
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