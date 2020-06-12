İngiltere'de gösteriler sebebiyle heykeller koruma altına alınıyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da ırkçılık karşıtı protestolar öncesinde eski Başbakan Winston Churchill heykelinin kapatılarak korumaya alınmasının ardından, diğer heykellere yönelik de koruma adımları atıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hafta sonu ırkçılık karşıtı göstericilerin kaidesine “bir ırkçıydı” yazdığı eski Başbakan Winston Churchill heykeli, yeni protestolar öncesinde metal plakalarla tamamen kapatılarak korumaya alındı. Olayın ardından söz konusu adıma ilişkin tartışmalar yaşanırken, başkent Londra'daki diğer bazı heykellerin de korumaya alındığı gözlendi.

Kentte ırkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi eski İngiltere Kralı 2. James’in Trafalgar Meydanında bulunan heykeli metal plakalarla çevrilerek korumaya alındı.

Aşırı sağcıların düzenleyeceği gösteri öncesinde ise, Hindistan'ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin ve Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın Parlamento Meydanında bulunan heykelleri korumaya alındı.