İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerde arbede: Göstericilere sokağa çıkma yasağı getirildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, ırkçılık karşıtı gösteri yapanlar ile aşırı sağcı grubun karşılaşması sonucu, iki grup arasında gerginlik yaşandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da heykelleri korumak iddiasıyla protesto düzenleyen aşırı sağcılar, polise saldırdı. Diğer taraftan, ırkçılık karşıtı gösteri yapanlar ile aşırı sağcı grubun karşılaşması sonucu iki grup arasında gerginlik yaşandı. Irkçılık karşıtı göstericiler, Waterloo İstasyonu önünde aşırı sağcıları darp etti.

İngiliz Savunma Ligi ve Önce İngiltere gibi çeşitli gruplardan oluşan binden fazla aşırı sağcı, sabahtan itibaren Parlamento Meydanı'nda ve Başbakanlığa çıkan yol üzerine kurulan polis barikatının girişinde toplanmaya başladı.

Başbakanlığın bulunduğu alana girmek isteyen aşırı sağcılar, buna müsaade etmeyen polise şişe ve teneke kutular attı. Bu sırada bazı kişilerin Nazi selamı verdiği görüldü. Aşırı sağcılar, en az iki gazeteciye de saldırdı.

Irkçılık karşıtların bugün düzenlemeyi planladığı gösteri ise olası bir çatışmayı engellemek için organizatörler tarafından iptal edildi. Buna rağmen 200 kişi, aşırı sağcıların bulunduğu alana yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

Göstericilere sokağa çıkma yasağı getirildi

Öte yandan Londra polisi, göstericilere 17.00 (TSİ 19.00) itibarıyla sokağa çıkma yasağı getirdi. Grupların bu saatten sonra dağılmamaları durumunda polislerin gözaltına almaya hazır oldukları bildirildi.

Protestolar sırasında Bristol kentinde bir köle tacirinin heykelinin yıkılmasının ardından başkent Londra'da bulunan, aralarında ırkçı ifadeler kullandığı bilinen eski Başbakan Winston Churchill'in heykelinin de bulunduğu 10'dan fazla heykel metal plakalarla çevrilerek korumaya alınmıştı.

Churchill'in heykeline geçen hafta zarar verilmesine kızan aşıcı sağcıların, Hindistan ve Güney Afrika'nın efsanevi liderleri Mahatma Gandhi ve Nelson Mandela'nın heykellerine saldırabileceğinden endişe edilmişti. Bunun üzerine bu heykeller de dün diğerleri gibi çevrelenerek kapatılmıştı.