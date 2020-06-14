Heykeline ırkçı yazılan Churchill'in Google arama sonuçlarında fotoğrafı kayboluverdi

ABD'de beyaz polisin silahsız siyah yurttaş George Floyd'u boğarak öldürmesinin tetiklediği protestolar küresel çapta yayılırken, İngiliz siyasetinin simge ismi de hedefte. Churchill'in Google arama sonuçlarında kaybolan fotoğrafını yeniden tesis eden internet devi, "Otomatik güncelleme sırasında kazara kaybolmuş" açıklamasını getirdi.

George Floyd protestoları köle tacirleri, sömürgeci, ırkçı liderlerin heykellerinin yıkılmasına varırken, İngiliz siyasetinin simge ismi de hedefte.

Birleşik Krallık'ı 2. Dünya Savaşı'ndan sağ salim çıkarmasıyla tanınan ancak geçmişinde ırkçılık ve sömürgecilik de bulunan Winston Churchill'in heykeline 'ırkçı' yazılmasının ardından fotoğrafı da Google'ın arama listesinden bir süreliğine kayboluverdi.

Yep, happened for me too when I searched World War II leaders. Got pictures of 53 leaders but no pic of Churchill. https://t.co/kpIKhCedHq pic.twitter.com/YD51EthxV5 — Rita Panahi (@RitaPanahi) June 14, 2020

Hitler ve Mussolini yerli yerinde

Google'da Birleşik Krallık veya Britanya Başbakanları ya da 2. Dünya Savaşı liderleri araması yapanlar, sayfanın üstündeki kayar menüde Churchill'in fotoğrafı yerine siyah bir kare gözüktüğünü fark etti.

Bu manzaradan işkillenip Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler ve İtalya'nın faşist diktatörü Benito Mussolini için arama yaptıklarında onların fotoğraflarının yerli yerinde durduğunu gördü.

Bunun üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Google ne isterse onu görmek zorunda kaldıklarından' yakındı, 'Churchill'in fotoğrafının kaldırılmasıyla ırkçılığın sona ermeyeceği' ikazını yaptı, 'Marksist taktiklerle Britanya tarihi ve kimliğinin silindiği' iddiasında bulundu, 'Google'ın protestocuların bilgisayar ekranlarına kırmızı boya atacağından mı endişelendiği' esprisini yaptı.

Just to clarify: removing a photo of Winston Churchill from Google won’t end racism. pic.twitter.com/5eRxnL4Nkq — Emily Hewertson (@emilyhewertson) June 14, 2020

Hitler, Stalin, Mussolini, google deems these pictures as all good.



Churchill, google deems him to be a racist colonialist, so his picture is no good.



Straight from the Marxism playbook, UK history and identity is being erased, if you stay silent you are complicit, stand up! pic.twitter.com/ZS9F1gagGn — Darren of Plymouth 🇬🇧 (@DarrenPlymouth) June 14, 2020

I thought this was a photoshopped wind-up when I saw it on FB, but no - go check for yourselves if you don’t believe me - Google has removed Churchill’s picture from its list of UK Prime Ministers. Are they worried that people will throw paint over their home computer screens??? pic.twitter.com/eJFIQH8Afw — Dr Craig Buchanan (@CraigBuchananWA) June 14, 2020

I’ve suspected for ages that @Google now only lets us see, read, or watch what it wants us to see, read, or watch. I’ve searched for Brexit articles I know exist, for eg. but can never find them. I thought I might just be imagining it. But no, today I’ve been proved right. pic.twitter.com/PWmy4ISg7r — Suzanne Evans (@SuzanneEvans1) June 14, 2020

Google: Kasti değil

Uzmanlara göre kullanıcılar arama sonuçlarına doğrudan görüntü indiremediğinden, Churchill’in fotoğrafının ortadan kaybolmasının iki nedeni olabilir: Ya Google doğrudan kaldırmıştır ya da kullanıcıların kalkması için yoğun şikayet göndermesi otomatik olarak böyle bir sonuç vermiştir.

ABD merkezli internet devinden de arama sonuçlarında Churchill’in fotoğrafının ortadan kaybolmanın 'kasti değil, kazara ve geçici olduğu ve kısa sürede düzeltileceği' açıklaması geldi.

We’re aware an image for Sir Winston Churchill is missing from his Knowledge Graph entry on Google. We apologise for any concern. This was not purposeful & will be resolved. Images in such panels are automatically created & updated. During an update, they can briefly disappear…. — Google SearchLiaison (@searchliaison) June 14, 2020

'Özür dileyen' Google'ın "Böyle panellerde görüntüler otomatik olarak yaratılıyor ve güncelleniyor. Bir güncelleme sırasında kısa süreliğine kaybolabiliyor" izahatını getirip otomatik güncellemenin ortadan kaybolmaya sebebiyet verme nedenlerini ve sistemi düzeltme imkanlarını araştırma sözü verdi.

Açıklama yeniden tesis için zaman vermese de kısa süre sonra arama sonuçlarına Churchill’in fotoğrafı geri döndü.