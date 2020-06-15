Londra'daki protestolarda yaralı beyaz bir adamı sırtında taşıyarak kurtaran Hutchinson: Yapmamız gerekeni yaptık

Londra’daki ırkçılık karşıtı protestolarda yaralanan beyaz bir adamı sırtında taşıdığı kareyle gündeme gelen Patrick Hutchinson, “Eğer biz müdahale etmeseydik sonu iyi bitmeyecekti. Biz yapmamız gerekeni yaptık. Birinin öldürülmesini engelledik” dedi.

ABD’de George Floyd’un öldürülmesinin ardından ırkçılık karşıtı protestolar tüm dünyaya yayılırken, İngiltere’nin başkenti Londra’daki eylemler sırasında kolay kolay hafızalardan silinemeyecek bir kare kaydedildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki ırkçılık karşıtı protestolarda cumartesi günü çıkan çatışmada yaralanan beyaz bir adamı sırtına alarak güvenli bir yere kadar taşıyan Patrick Hutchinson adlı siyah yurttaş, ‘dayanışmanın’ sembolü oldu.

İlk kez protestoya katılmış

İlk kez bir ‘Black Lives Matter’ (Siyahların Yaşamı Değerlidir) protestosuna katıldığını belirten Hutchinson, o anda yapılması gerekeni yaptığını söyledi.

Adamı, Waterloo istasyonu yakınlarındaki Southbank bölgesinde protestocular tarafından çevrelenmiş ve merdivenlere yatarak kendini korumaya çalışır bir halde gördüklerini anlatan Hutchinson, “Asıl odak noktamız felaketten kaçınmaktı” dedi.

O esnada adamın protestolara karşı ya da ırkçılık konusunda önyargılı olabileceğini düşünmediğini vurgulayan Hutchinson, arkadaşlarıyla birlikte adamın etrafında bir kordon oluşturduklarını ve onu oradan alarak polise kadar taşıdıklarını anlattı.

'Birinin öldürülmesini engelledik'

BBC ve CNN'e konuşan Hutchinson, olayı şöyle aktardı; “Düşünmüyordum, sadece yerde yatan bir adam olduğunu düşünüyordum. Güvende olmak dışında aklımda başka hiçbir düşüncem yoktu. Onu taşıyordum, arkadaşlarım da beni ve omzumdaki adamı korumaya çalışıyordu. Adam ise etraftan hâlâ darbe almaya devam ediyordu, insanların ona vurmaya çalıştığını hissedebiliyordunuz. Eğer biz müdahale etmeseydik sonu iyi bitmeyecekti. Biz yapmamız gerekeni yaptık. Birinin öldürülmesini engelledik.”

‘Tarih yazıldığını’ düşündüğü için protestolara katıldığını belirten Patrick Hutchinson, insanların ‘herkesin tek bir ırk olduğunu’ anlamasını istediğini söyledi.

Hutchinson, “Herkes için eşitlik görmek istiyorum. Ben bir babayım, bir büyük babayım ve çocuklarımın, torunlarımın, yeğenlerim benimkinden daha iyi bir dünyada yaşadığını görmek isterim. Benim yaşadığım dünya, aileminkinden, büyük anne ve büyük babamınkinden daha iyi, umarım herkes için mutlak eşitliğe sahip olana kadar devam edebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘O polisler de müdahale etmiş olsaydı Floyd hayatta olabilirdi’

Patrick Hutchinson, Channel 4’e verdiği başka bir röportajda ise George Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin'e seyirci kalan diğer polislere seslendi.

Hutchinson, “Bizim yaptığımız gibi o polisler de o gün müdahale etmiş olsaydı George Floyd hayatta olabilirdi” dedi.