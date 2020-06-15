Kayıt
13:38 15 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    İsviçre'de kadınlar ücret eşitsizliğine ve şiddete karşı 'çığlık attı'

    © REUTERS / ARND WIEGMANN
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 14
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104225/24/1042252475_0:0:3559:2003_1200x675_80_0_0_3d07efe8abf465e01f1cfdbb8573a9c5.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202006151042252635-isvicrede-kadinlar-ucret-esitsizligine-ve-siddete-karsi-ciglik-atti/

    İsviçre’de dün binlerce kadın başta Cenevre olmak üzere pek çok kentte sokaklara dökülerek aile içi şiddeti ve ücret eşitsizliğini çığlık atarak protesto etti.

    İsviçre genelinde kadınlar eşit muamele ve aile içi şiddete son taleplerini duyurmak için ‘çığlık protestosu’nda bulundu. Kadınlar, erkeklerle aralarındaki ücret farkına gönderme olarak saat tam 15.24’te yani teknik olarak artık ücretsiz çalışmaya başladıkları saatte çığlık atarak eşitsizliğe tepki gösterdi.

    Ayrıca kadınlar erkekler tarafından öldürülen hemcinsleri için bir dakikalık sessiz saygı duruşunda bulundu.

    Geçen yıl aynı tarihte düzenlenen eyleme 500 bin kadın katılırken, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle katılımın daha düşük olduğu belirtildi.

    © REUTERS / ARND WIEGMANN
    Binlerce kadın, erkeklerle aralarındaki ücret farkına gönderme olarak saat tam 15.24’te yani teknik olarak artık ücretsiz çalışmaya başladıkları saatte çığlık atarak eşitsizliğe tepki gösterdi.

    Eyleme katılanlardan biri de annesini erkek şiddeti nedeniyle kaybeden 19 yaşındaki Roxanne Errico oldu. Errico, “Bu benim için çok duygusal, çünkü sadece kendim için bağırmıyorum, erkek ve kız kardeşlerim için bağırıyorum, annesini ya da babasını kaybetmiş tüm çocuklar için bağırıyorum, ayrıca eğer burada olsaydı kendisi de haykıracak olan annem için bağırıyorum” dedi.

    1991’den bu yana düzenlenen eylemlerin birini bile kaçırmadığını belirten 70 yaşlarındaki Rose-Angela Gramoni ise, “Şimdi huzur içinde ölebilirim. Gelecek nesil bunu devralmak için burada” ifadelerini kullandı.

    İsviçre her ne kadar yüksek yaşam standartlarına sahip bir ülke olarak bilinse de ücret eşitliği ve ayrımcılık konusunda diğer gelişmiş ekonomilerin gerisinde kalıyor. Resmi verilere göre kadınlara, erkeklere göre beşte bir daha düşük maaş ödeniyor. Bu, kadınların üçte bir daha az ücret aldığı 30 yıl öncesinin verilerine göre kaydadeğer bir ilerleme sayılsa da, 2000’lerin başından itibaren eşitsizliğin giderek arttığı belirtiliyor.

    İsviçre’deki kadın grevi 1991’den bu yana sürüyor. 14 Haziran 1991 günü yarım milyon kadın evini, işini bırakıp eşitsizliğe son verilmesi için grev yapmıştı.

    Etiketler:
    Aile içi şiddet, Şiddet, Kadın erkek eşitsizliği, Ücret eşitsizliği, Eşitsizlik, Çığlık, Protesto, Eylem, Kadın, İsviçre
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'deki turizm işletmelerinde, normalleşme sürecine uygun olarak gerekli hijyen tedbirleri alınıp, misafirler ağırlanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle göl ve çevresinde uygulanacak 2 etaplık Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi çalışmalarına da başlandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kent ziyaretinde Uzungöl'ü dünya markası yapacağız diyerek açıkladığı, ilk etabı 3 milyon liralık projenin detay ve ihale sürecine ilişkin görsel paylaşımında bulundu.
    Uzungöl'e çevre düzenlemesiyle yeni çehre
    Karikatür
    ABD'deki 'siyah öfke' ileride Amerikan Baharı'nın köklerini oluşturabilir
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet