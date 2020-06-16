AB Dışişleri Bakanları Türkiye ile ilişkileri görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının, Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs açıklarında keşif ve sondaj çalışmaları yapma planları yüzünden Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim bağlamında Ankara ile ilişkileri değerlendirme niyetinde olduğu belirtildi.

Avrupalı Dışişleri Bakanları arasındaki video konferansın ardından açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Türkiye ile sahip olduğumuz karmaşık ilişkilerimizin tüm yönlerini dikkate alarak önümüzdeki Dışişleri Konseyi toplantısında bu ülkeyle ilişkilerimizi görüşeceğiz” ifadesini kullandı.

AB’nin, Türkiye’nin gerilimi tırmandırmasından endişe duyduğunu dile getiren Borrell, “Gerilimi azaltma ve partnerliğe geri dönme konusunda ısrarcıyız” diyerek bu konuyu gündeme getiren ülkelerin Yunanistan ve Kıbrıs olduğunu anlattı.

Borrell ayrıca Libya’ya yönelik silah ambargosuna destek amacıyla başlatılan IRINI operasyonu kapsamında Türkiye’yle yaşanan bazı olaylara dikkat çekti.