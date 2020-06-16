Zelenskiy’nin eşi Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eşi Yelena Zelenskaya, Kovid-19 nedeniyle başkent Kiev’deki bir hastaneye kaldırıldı. Durumunun stabil olduğu belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın sosyal medyadaki açıklamasında Zelenskaya’nın Kiev’de bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada “Bilindiği gibi geçen hafta First Lady’de koronavirüs tespit edilmişti. Yelena Zelenskaya’ya koyulan teşhis şu an şöyle: Kovid-19. Hastane dışı orta şiddette bilateral poliogmental pnömoni. Oksijen desteğine ihtiyaç duymuyor. Durumu stabil” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Zelenskiy ve iki çocuklarının testinin negatif çıktığı da kaydedildi.

Zelenskaya’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı 12 Haziran’da açıklanmıştı. Zelenskaya semptom geçirmediğini ve ayakta tedavi olduğunu belirtmişti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı daha önce ülkede 32476 kişide koronavirüs tespit edildiğini, 912 kişinin öldüğünü, 14528 kişinin iyileştiğini açıklamıştı.