Frontex: Türk-Yunan sınırındaki durum kriz seviyesine yükselirse muhafız sayısını 1500'e çıkarabiliriz

Legger, Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte yeni tip koronavirüsle mücadele için alınan önlemlerin birçok ülkede gevşetilmesi nedeniyle Avrupa yönündeki sığınmacı akınının artmasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye-Yunanistan sınırında göçmen sayısında artış gözlendiğini ve yeni bir göç dalgası yaşanabileceğini kaydeden Leggeri, "Pandemi, göçmenlerin ve sığınmacıların hareketlerini neredeyse tamamen durdurmuştu. Birçok ülkede önlemlerin gevşetilmesinin ardından Avrupa'ya doğru ilerleyen sığınmacı sayısının artmasını bekliyoruz. Türkiye, mart ayındaki gibi bir durumun yaşanmasını körüklerse, Frontex Yunanistan'daki personel sayısını önemli ölçüde artıracak" dedi.

Frontex, kriz durumlarında 1.500'e kadar muhafız gönderme yetkisine sahip. Şu anda Yunanistan-Türkiye sınırındaki Frontex muhafızlarının sayısı 600.