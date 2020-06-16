Fransa, polisin 'boğma tekniklerine' getirdiği yasaktan çabuk geri adım attı

Fransa hükümeti, polisin kollarını arkadan zanlının boynuna sardığı ya da üstüne oturup göğsüne bastırarak zanlıyı hareketsiz hale getirdiği boğma tekniklerine getirdiği yasağı askıya aldı.

AFP haber ajansının aktardığına göre, Ulusal Polis Şefi Frederic Veaux tarafından emniyet mensuplarına gönderilen bir yazıda, “Yeni çerçevenin açıklanmasını beklerken ve koşullar gerektirdiğinde boğma olarak bilinen teknik dizginleme ve muhakemeyle kullanılmaya devam edecek” denildi.

Veaux, bir komisyonun ‘boğma’ yerine geçebilecek yeni teknikleri görüşmek üzere yarın toplanacağını da belirtti.

Eylem yapan polisler karardan memnun

Polis sendikaları ve birlikleri beklendiği üzere bu kararı memnuniyetle karşıladı. Synergie-Officiers sendikası yöneticisi, “Bu doğru yönde atılmış bir adım, ancak polislerin öfkesini gidermek konusunda yeterli olmayacak” dedi.

Unite-SGP-FO sendikasından Yves Lefebvre de, “Bu geç gelmiş bir karar ancak yine de memnuniyetle karşıladık” diye konuştu.

George Floyd protestolarının Fransa’ya da sıçramasının ardından İçişleri Bakanlığı geçen hafta ‘boğma tekniklerinin’ yasaklandığını duyurmuştu. Bu kez de buna tepki gösteren polisler sokaklara dökülerek yasağı protesto etmişti. Polisler, uzun süredir kullanılan bu tekniğin ‘memurların güvenliği için gerekli olduğunu’ savunuyor.

Söz konusu teknik özellikle zanlı gözaltı uygulamasına direndiğinde ya da polislere ve çevredeki insanlara tehdit oluşturduğunda kullanılıyor.

Floyd’un gözaltına alınırken boğazına basılarak öldürülmesinin ardından dünya çapında sokaklara dökülen eylemciler, polisin kullandığı tekniklerin sorgulanmasına neden olmuştu. Örneğin ABD’nin New York kentinde bu yöntemi yasaklamak için harekete geçildi.