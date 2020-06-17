Fransa Savunma Bakanlığı yetkilisinden Türk donanmasına suçlama

Türk donanmasını NATO misyonu yürüten Fransız savaş gemisine karşı saldırgan davranış sergilemekle suçlayan Fransız yetkili, ittifaka 'Deve kuşu gibi davranmayın' çağrısı yaptı.

© AA / Türk Dışişleri: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde haberine göre NATO savunma bakanları toplantısı öncesi konuşan bir Fransa Savunma Bakanlığı yetkilisi, ittifakın Türkiye'nin son dönemde müttefiklerine yönelik davranışları karşısında kafasını kuma gömmemesi gerektiğini söyledi.

Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisine saldırganca davrandığını belirten yetkili, "İttifak içinde karmaşık zamanlar oldu ama deve kuşu gibi davranamaz, NATO'da bir Türkiye problemi yokmuş gibi davranamayız. Bu sorunu görmek, dile getirmek ve bununla ilgilenmek zorundayız" ifadelerini kullandı.