İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret 19 Haziran'a ertelendi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bugün Türkiye'ye gelmesi beklenen İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Di Maio'nun ziyaretinin 19 Haziran'a ertelendiği duyuruldu:

"İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio’nun bugün (17 Haziran 2020) ülkemize gerçekleştirmesi öngörülen ziyaret, 19 Haziran 2020 Cuma gününe ertelenmiştir."