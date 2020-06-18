Fransa Dışişleri'nden Türkiye'ye 'Libya' suçlaması: Silah ambargosu deliniyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Libya’da barışın kurulması önündeki en büyük engelin, Birleşmiş Milletler'in (BM) bu ülkeye uyguladığı silah ambargosunun özellikle Türkiye tarafından sistematik olarak ihlal edilmesi olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "Libya’da barış ve istikrarın kurulması yolu üzerindeki en büyük engel bugün BM’nin silah sevkiyatına uyguladığı ambargonun, özellikle Türkiye tarafından, Berlin’de bu yılın başında üzerine aldığı yükümlülüklere rağmen, sistematik olarak ihlal edilmesi" denildi.

Libya'daki sorunun 'askeri çözümünün olmadığını her zaman dile getirdiklerini' ifade eden bakanlık, açıklamasında şu ifadeye yer verdi:

"Fransa, son birkaç haftadır, BM nezdinde ve Berlin’de belirlenen çerçeve içinde, acil ateşkesin sağlanması için görüşmelerin yeniden başlaması konusu üzerinde çalışıyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin saldırılara devam etmesine Türkiye tarafından verilen destek, katıldığımız acil ateşkesi sağlama çabalarına doğrudan aykırı. Bu desteğe, Türk Deniz Kuvvetleri’nin NATO’daki müttefiklerine yönelik düşmanca ve kabul edilemez davranış eşlik ediyor."

Açıklamada, BM’nin silah ambargosunun uygulanması yönündeki çabaları engellemeye yönelik olan bu davranışın, Libya sorununa her türlü müdahale gibi son bulması gerektiği kaydedildi.