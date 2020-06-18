Vucic, Lavrov'a Sırp şarabı ve sigara tabakası hediye etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'da bir araya geldiği Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Sırp şarabı ve sigara tabakası hediye ettiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic ve Patrik İrinee ile görüşme gerçekleştirdi.

Instagram hesabından Lavrov'la görüşmesine ilişkin bir paylaşım yapan Vucic, "Değerli dostum için Sırp şarapları ve sigara tabakası" ifadesini kullandı.