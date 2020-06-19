Hürriyet gazetesi, Zelenskiy’i aktris Brejneva ile 'evlendirdi'

Gazetenin baskı versiyonunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eşi Yelena Zelenskaya’nın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılması hakkındaki haberde, oyuncu Vera Brejneva’nın yer aldığı bir fotoğraf kullanıldı.
Söz konusu fotoğraf, Brejneva’nın Zelenskiy’in eşi rolünde oynadığı ‘Vosem luchshih svidanii’ (En iyi sekiz buluşma) isimli filmden bir posterdi.
Турецкая газета "поженила" Зеленского на Вере Брежневой. В статье о том, что первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом, издание в качестве иллюстрации разместило постер из фильма "Восемь лучших свиданий"https://t.co/Om7p2T19lG pic.twitter.com/FQPAUVxHAc— РИА Новости (@rianru) June 19, 2020
Poster 17 Haziran’da gazetenin internet sitesinde ve baskı versiyonunda kullanıldı. İnternet sitesinde daha sonra fotoğraf değiştirildi.
Zelenskaya koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
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